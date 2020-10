Königs Wusterhausen

Aus Unachtsamkeit fuhr ein Pkw-Fahrer am Sonntagnachmittag in der Luckenwalder Straße auf ein anderes Auto auf. Laut der Polizei zog sich ein 38-jähriger Fahrzeuginsasse dabei ein Schleudertrauma zu und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von MAZonline