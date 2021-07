Königs Wusterhausen

Seit Beginn der Pandemie mussten sich die Apotheker immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Erst wurde das Desinfektionsmittel knapp, dann sollten FFP2-Masken beschafft werden und dann waren da auch noch die versprochenen Schnelltests der Bundesregierung, um die sich zügig gekümmert werden musste und das alles neben dem normal laufenden Geschäft.

Vergangenen Monat kam dann pünktlich zur Haupturlaubszeit im Jahr mit dem digitalen Impfzertifikat eine weitere Aufgabe auf die Apotheker zu. Das hieß für alle: Schnelles Einarbeiten in ein neues Programm, damit die Kunden den Service erhalten können.

„Am Freitag haben wir die Info erhalten, dass es Montag losgehen wird“, erinnert sich Sandra Heyer. Sie ist Inhaberin der Lindenapotheken in Niederlehme und Zernsdorf, sowie der Jasmin-Apotheke in Senzig und der Bestwin-Apotheke in Bestensee.

Und das Angebot wurde von Tag eins sehr gut angenommen, wie sie erzählt. „Gefühlt war jeder hier“, scherzt Sandra Heyer. Doch seit Mittwochabend können keine Impfzertifikate mehr ausgestellt werden. Grund dafür ist ein massives Sicherheitsproblem bei dem Webportal des Deutschen Apothekerverbandes (DAV).

In Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium, habe man daher die Ausstellung der digitalen Impfzertifikate gestoppt, wie die DAV mitteilte. Demnach soll es eine Schwachstelle beim Zugang zu dem Portal geben, die vom „Handelsblatt“ aufgedeckt wurde.

Falsche Apotheken konnten registriert werden

So habe man es geschafft mittels eines Gastzugangs für einen Apothekeninhaber, der nicht existiert, zwei Impfzertifikate auszustellen. Diese Sicherheitslücke macht es Kriminellen einfach, gefälschte Impfdokumente auszustellen, weswegen das DAV den Zugang am Mittwoch stoppte.

„Kurz vorher habe ich noch einen Kunden ein Zertifikat ausgestellt und kurz darauf war dort plötzlich der Hinweis“, erzählt Apothekerin Sandra Heyer. „Wir dachten, es wäre nur ein kurzzeitiger technischer Fehler, deswegen haben wir es ständig neu probiert und die Kunden hingehalten. Erst am nächsten Tag war klar, woran es liegt.“

Knut Sabelus: Stopp in der Haupturlaubszeit ist fatal

Viele Kunden wüssten nach wie vor nicht, dass derzeit das Ausstellen von Impfzertifikaten in den Apotheken nicht möglich ist, was in der Haupturlaubszeit besonders fatal sei. „Viele sind frustriert und verstehen das nicht“, sagt Knut Sabelus.

Die Sicherheitslücke überrasche den Apotheker aus Königs Wusterhausen nicht. „Für uns ist es ganz schwer zu überprüfen, ob sie tatsächlich geimpft wurden oder das im Impfausweis selbst gebastelt ist“, räumt Sabelus ein. „Der erste Fehler war, dass beim Impfen vergessen wurde die Daten sicher zu hinterlegen.“

Für die Apotheker ist das Sicherheitsproblem eine Enttäuschung von vielen während der andauernden Corona-Pandemie. Das Webportal wird vermutlich erst in der kommenden Woche wieder verfügbar sein. Für Urlauber, die das Zertifikat schon am Wochenende brauchen, ein schwacher Trost.

