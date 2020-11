Dreieck Spreeau

Rettungskräfte fanden am Dienstagnachmittag an der Überfahrt von der A 10 zur A 12 zwei Frauen in einem Pkw, der nach einer Gefahrenbremsung am Fahrbahnrand stand. Sie befanden sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine der Frauen (21) griff dann Sanitäter und Polizisten an, als diese helfen wollten. Ein Hubschrauber brachte sie auf Anweisung eines Arztes in stationäre fachmedizinische Behandlung.

Von MAZonline