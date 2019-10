Niederlehme

Gleich zwei Auto-Fahrer standen Montag unter dem Einfluss von Drogen: Bei Niederlehme wurde ein 24-Jähriger an der A 10 positiv auf Amphetamine getestet, so die Autobahnpolizei. In der Nacht auf Dienstag hatte ein 20-Jähriger ebenfalls auf Amphetamine genommen. Auf der A 13 war ein 24-Jähriger ohne Führerschein, aber unter Drogen unterwegs.

Von MAZonline