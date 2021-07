Ein Landwirt in Dahme-Spreewald darf per Gerichtsentscheid auf seiner Ackerfläche in unmittelbarer Nähe zum Flughafen BER keinen Mais anbauen, weil dies Vogelschwärme anlocken könnte – völlig zurecht, findet Naturschützer und Linken-Politiker Carsten Preuß. Er fordert eine generelle Begrenzung des Maisanbaus im Land.