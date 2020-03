Neue Ausstellung im Bürgerhaus

Königs Wusterhausen

Mit der ersten Ausstellung des Jahres im Königs Wusterhausener Bürgerhaus „ Hanns Eisler“ wird die Künstlerin Bärbel Pruß vorgestellt. Am 20. März um 17 Uhr wird „Innere und äußere Welten“ eröffnet. Diese Schau gehört zur Reihe „Kunsterzieher stellen vor“ des Kulturbunds Dahme-Spreewald, in der Kunstlehrer eigene Arbeiten und die einiger Schüler präsentieren.

Diesmal aber darf Bärbel Pruß die Galerie des Bürgerhauses ganz allein bespielen. Sie wird sich dabei auf Drucke und Collagen konzentrieren, hat eigens Ergebnisse ganz verschiedener Druckverfahren ausgewählt, sich mit Tiefdruck oder auch dem japanischen Holzschnitt befasst. „Ich kann nur vermitteln, Begeisterung erwecken, die Schülerinnen und Schüler zu eigenen bildkünstlerischen Arbeiten anregen, wenn ich mich selbst mit den Techniken bildnerischen Gestaltens auskenne, wenn ich weiß, was den Lernenden Probleme machen könnte, wenn ich ihnen Impulse zum bildkünstlerischen Sichausdrücken geben kann, weil sie meine eigene Lust am Gestalten spüren“, ist ihre Einstellung zu ihrer Arbeit am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium.

Schon als Kind Liebe zur Kunst entdeckt

Seit 20 Jahren ist sie dort als Kunstlehrerin tätig. Und hat in der Zeit schon mehrere Ausstellungsprojekte mit ihren Schülern verwirklicht. Deren Arbeiten konnten zum Beispiel im Schloss gezeigt werden. Mit dem Fotografen Stefan Anker, der im vergangenen Herbst seine Bilder von der Band Subway to Sally um Musiker Eric Fish im Bürgerhaus zeigte, realisierte sie eine Projektwoche für ihre Schüler.

Vernissage mit ihren Schülern

„Kunst ist immer meine Leidenschaft gewesen“, sagt sie. Schon als Kind – Bärbel Pruß ist in Kleinmachnow aufgewachsen – besuchte sie einen Kunstzirkel bei Helga Schulze. In Rostock studierte sie dann Germanistik und Slawistik. Seit 1980 lebt Bärbel Pruß in Königs Wusterhausen. Nach der Wende entschied sich die Pädagogin, an der Uni Potsdam zusätzlich Kunst zu studieren, damit sie auch das unterrichten kann. „Ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Kunst machen“, erzählt sie. Gerd Bandelow, früher der Schulleiter des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums und jetzt stellvertretender Vorsitzender des Kulturbunds, wollte seine ehemalige Kollegin gern einmal ins Bürgerhaus einladen für eine Ausstellung. Über diese Gelegenheit und die Unterstützung durch den Kulturbund freut sich Bärbel Pruß sehr. Zur Vernissage wird ihre frühere Schülerin Kristin Laurenz sprechen. Ihr Schüler Raoul d’Heureuse wird am Klavier für den musikalischen Rahmen sorgen, er wird auch eigene Stücke spielen. Und wer zur Vernissage nicht vorbeischauen kann, hat am 29. März von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, direkt in der Ausstellung mit Bärbel Pruß ins Gespräch zu kommen.

Großes Interesse für die Kunstgeschichte

„Es sind oft Gedankensplitter, die ich verarbeite“, erklärt sie den Titel „Innere und äußere Welten“. Diese, wie sie es erläutert, „in eine eigene Bildsprache zu transferieren, Verfahren des Machens auszuprobieren und für mich zu nutzen“, präge ihre eigene künstlerische Arbeit. Dabei offenbart sich immer wieder auch eine intensive Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Sie schätze sehr den Zeichner und Grafiker Horst Janssen und vor allem auch Paul Klee. Auf ihrem Weg beim eigenen Werden haben sie andere Künstler direkt begleitet, etwa die Kemlitzerin Kerstin Seltmann. In ihrer pädagogischen Arbeit sieht sich Bärbel Pruß als Vermittlerin: „Ich möchte vor allen Dingen die Augen öffnen für die künstlerische Welt.“

Die Ausstellung ist bis zum 11. April zu sehen, das Bürgerhaus ist freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Karen Grunow