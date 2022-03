Niederlehme

Nach einer Unaufmerksamkeit beim Spurwechsel kollidierten auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Ost am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Ford-Transporter und ein Volvo-Sattelzug, was zu rund 4.000 Euro Sachschaden führte.

Nur eine knappe Stunde später war es aus gleicher Ursache im selben Bereich zum Zusammenstoß eines Lkw mit einem Pkw Dacia gekommen. In diesem Fall wurde der Sachschaden auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt und die Autos fahrtüchtig. Die zur Absicherung der Unfallstellen erforderlichen Sperrungen sorgten bis 19 Uhr für Verkehrsbehinderungen und einen Stau.

Königs Wusterhausen: Lkw beschädigt geparkten Citroen

Ein Lkw stieß beim Rangieren in der Ferdinand-Braun-Straße in Königs Wusterhausen am Dienstag gegen 13.30 Uhr gegen einen geparkten Citroen. Der Pkw musste danach abgeschleppt werden. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro.

Wildunfall in Wildau: Motorradfahrer leicht verletzt

Rettungskräfte und Polizei wurden am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Bergstraße in Wildau gerufen. Auf Höhe des Gymnasiums war ein Motorradfahrer mit seiner Honda mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt. Der 52-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Der Sachschaden wurde auf einige hundert Euro geschätzt.

Volkswagen rammt Laternenmast in Zeesen

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam Dienstagmittag in der Zeesener Spreewaldstraße ein VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte so heftig gegen einen Laternenmast, dass dieser umknickte. Verletzt wurde dabei niemand, aber bei etwa 15.000 Euro war das Auto anschließend ein Fall für den Abschleppdienst.

Von MAZonline