Bestensee

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße in Bestensee stieß ein Pkw Mazda mit einem 10-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Das Kind trug leichte Verletzungen davon. Sowohl die Polizei als auch Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Laut Polizei kam es durch Missachten der Vorfahrtsregelung zur Kollision.

Von MAZonline