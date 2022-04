Bestensee: Stahlkugeln treffen Haus und Auto

Bestensee

Von Schussgeräuschen wurden Anwohner der Friedensstraße in Bestensee am Dienstagabend aufgeschreckt: Es gab Beschädigungen an Gebäuden und einem Auto, die womöglich von einer Luftdruckwaffe stammen könnten.

Spezialkräfte der Polizei wurden angefordert. Sie fassten einen Mann (37) in seiner Wohnung. Dort wurde eine Schleuder mit Stahlkugeln gefunden.

Motzen: Beamte finden Handwagen mit gestohlenem Kupferkabel

Zeugen riefen am Mittwochmorgen die Polizei. In der Karl-Marx-Straße in Motzen sei wohl auf der Baustelle eines Hauses gestohlen worden. An einem Waldweg unweit der Köriser Straße wurde später ein Handwagen gefunden – mit 50 Metern Kupferkabel und Werkzeug. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter.

Mittenwalde: Zusammenstoß auf der Autobahn

Einen Auffahrunfall gab es Dienstagmittag auf der A 13 zwischen den Ausfahrten Ragow und Mittenwalde: Ein akutes Gesundheitsproblem eines Autofahrers soll Ursache für die Kollision zweier Pkw gewesen sein.

Der 23-Jährige erlitt laut Angaben der Polizei dabei leichte Verletzungen. Trotz eines Gesamtschadens von rund 8.000 Euro blieben beide Autos fahrtüchtig.

Zernsdorf: Zwei kleine Brände gelöscht

Zwei Brände auf 12 beziehungsweise 50 Quadratmetern musste die Feuerwehr am Dienstagabend in der Mittelstraße sowie in der Karl-Marx-Straße in Zernsdorf löschen. Menschen oder Gebäude waren nicht gefährdet. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

