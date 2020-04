Bestensee

Auf der BAB 10 zwischen Bestensee und Mittenwalde kollidierten am Donnerstag zwei Renault. Ein 29-jähriger Autofahrer erlitt dabei Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Gesamtschaden von mindestens 10 000 Euro mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Straße musste in Fahrtrichtung Berlin bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt werden, wodurch der Verkehr erheblich beeinträchtigt wurde.

Von MAZonline