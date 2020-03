Bestensee

In einer gewerblichen Einrichtung in der Motzener Straße in Bestensee wurde am Sonntag eingebrochen. Unbekannte durchsuchten das Verwaltungsgebäude und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Ersten Aussagen zufolge wurde nichts gestohlen. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und Beweismittel vor Ort.

Von MAZonline