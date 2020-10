Biebersdorf

Am Mittwoch in den Mittagsstunden erfasste bei Biebersdorf ein Lkw einen Wolf auf der Straße. Das Tier starb an der Unfallstelle an seinen Wunden. Der Wolfsbeauftragte des Landes wurde durch die Polizei von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Der Fahrer des Lkws wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Von MAZonline