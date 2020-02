„Ich möchte in meiner Heimat keine Angst haben müssen“

Königs Wusterhausen

Der Tenor Björn Casapietra hat lange in Eichwalde gelebt. Deshalb will er seinen 50. Geburtstag in Dahme-Spreewald begehen, mit einem Konzert am 29. Februar in der Königs Wusterhausener Kreuzkirche. Im Interview spricht er über das Konzert, das Älterwerden und sein Engagement gegen Rechts.

Sie haben sich kurzfristig entschieden, zu ihrem 50. Geburtstag in der Königs Wusterhausener Kreuzkirche zu singen. Rechnen Sie mit einem vollen Haus?

Björn Casapietra: In die Kirche passen rund 700 Menschen. Zu Weihnachten fülle ich solche Säle, jetzt wird es schwer. Aber es werden viele Leute kommen. Ich weiß, dass Teile meines Fanclubs aus ganz Deutschland anreisen. Es lohnt sich auch deshalb, weil ich diesmal unbekanntere Lieder singen werde, die ich bisher nie bei Konzerten gesungen habe.

50 ist eine Wegmarke. Sehen Sie dem Alter mit Sorge entgegen?

Ich halte es da mit dem Dramatiker Samuel Beckett. Der hat mal gesagt: ,Vielleicht liegen meine besten Jahren hinter mir, aber bei dem Feuer, das ich jetzt in mir spüre, will ich sie nicht zurück.’ So sehe ich das auch. Wenn ich sehe, was für ein naiver, selbstverliebter Schönling ich mit Mitte 20 war – da will ich nicht tauschen. Zumal ich heute auch besser singe (lacht). Natürlich stellt die Branche die Jugend nach vorne. Mit meinen grauen Haaren falle ich da langsam raus. Aber ich habe ja meine Tochter Stella. Die ist elf, singt mit mir zusammen und bekommt schon mehr Applaus als ich.

Halten Sie nach einem halben Jahrhundert trotzdem mal inne und denken zurück?

Ungern. Es gab zu viele Scherben in meinem Leben. Mein Vater hat sich umgebracht als ich zehn war, mit meiner Mutter habe ich seit fünf Jahren keinen Kontakt mehr. Meine Kindheit war geprägt von den Streits meiner Eltern. Ich habe eine schwere Scheidung hinter mir. In diesen Geschichten muss ich nicht herumbohren. Ich bin eher stolz darauf, dass ich es geschafft habe, wieder aufzustehen. Das letzte Jahr war das erfolgreichste meiner Karriere, die Konzerte waren ausverkauft bis unters Dach.

Ist der berufliche Erfolg ihr Ausgleich für private Tiefs?

Ja. Wenn man große Konzerthallen füllt und die Leute hinterher klatschend aufstehen, daraus schöpft man Kraft. Ich glaube, zu einem glücklichen Leben gehört guter Sex und ein Job, den du liebst (lacht). Und ich mag das, was ich tue. Das einzige, was mir fehlt ist Liebe. Ich bin seit fünf Jahren Single, das ist lange genug.

Haben Sie noch Karriereziele?

Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe. In einer kleinen Dorfkirche zu singen, ist unbezahlbar. Natürlich wäre New York auch schön gewesen. Aber mein Erfolg ist auf den deutschsprachigen Raum beschränkt und das ist okay. Man wird nur negativ, wenn man darüber nachdenkt, was nicht geklappt hat.

Wenn man Ihren Weg verfolgt, fällt auf, dass Sie immer zu Weihnachten aufblühen. Das ist Ihre Zeit, oder?

Das hat viel mit meinem Vater zu tun. Der war Sachse, für ihn war Weihnachten heilig. Er hat Schwibbögen geliebt, die ich immer sauber machen musste. Ich habe es damals gehasst. Jetzt habe ich selber zehn. Zu Weihnachten musste ich immer kleine Konzerte geben, mein Vater hat mich am Klavier begleitet. Sobald ich heute Weihnachtslieder singe, bin ich der kleine Junge, der am Klavier steht. Und mein Papa hört zu.

Sie werden für das, was Sie auf der Bühne tun, nicht nur bejubelt. Speziell im Internet hagelt es auch negative Kommentare. Wie kommen Sie damit klar?

Das hat viel damit zu tun, dass ich mich mit Rechts anlege. Ich bin in Italien geboren, weil meine Mutter Wert darauf gelegt hat. Aber ich bin in der DDR aufgewachsen, habe meine Karriere in Deutschland gemacht. Ich bin Deutscher, und ich möchte in meiner Heimat keine Angst haben müssen. Das sage ich bei meinen Konzerten auch, und da tobt der Saal, egal wo ich bin. Selbst in Orten, wo die AfD einen hohen Wähleranteil hat. Für mich ist das aber auch leicht. Ich lege meine Konzerte wie eine Reise durch die deutsche Geschichte an, singe Lieder, die mit dem Holocaust zu tun haben und erzähle von Millionen unschuldig ermordeter Menschen. Ich benutze die Musik, um Humanismus zu transportieren und positioniere mich dabei klar gegen Nazis. Das kommt gut an. Im Netz sind die Reaktionen zum Teil aber harsch, das stimmt.

Diese Verquickung von Unterhaltungsmusik und politischen Inhalten ist in Ihrer Branche selten. Würden Sie sich in der Unterhaltungsbranche eine klarere Haltung gegen Rechts wünschen?

Tatsächlich äußern sich wenige Ostrocker so direkt wie ich, weil sie Angst haben, ihr Publikum zu verlieren. Dazu muss man aber auch sagen, dass Bands wie Karat eine Zielgruppe haben, die eher AfD wählt. Mein Publikum ist älter und unpolitischer, damit habe ich es etwas leichter.

Abschließend noch mal zu einer Äußerlichkeit: Sie zeigen sich aktuell erstmals mit Bart. Werden Sie den behalten?

Das weiß ich nicht. Ich finde ihn schön, aber mein Publikum steht, glaube ich, weniger drauf. Als Schauspieler sollte ich auf dem Traumschiff mal einen Bordfotograf spielen. Ich wollte mir dafür einen Dreitagebart stehen lassen. Ich weiß noch, dass der Produzent da ziemlich eindeutig war. Bei der Zielgruppe sei das ein No-Go, sagte er. Bart gehe überhaupt nicht.

