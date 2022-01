Dahme-Spreewald

Birgitta Sticher, 62, ist Kriminalpsychologin und unterrichtet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin angehende Kriminalpolizisten und -polizistinnen. Zu ihren Spezialgebieten gehören Täterverhöre. Als ausgebildete Therapeutin hat sie viele Jahre lang Erfahrungen mit der Psychologie von Tätern und Opfern gesammelt.

Frau Sticher, die Familientragödie in Senzig beschäftigt die Region auch vier Wochen nach der Tat noch immer. Besonders eine Frage treibt die Menschen um: Warum tötet jemand nicht nur sich selbst, sondern auch noch seine ganze Familie? Haben Sie eine Antwort?

Birgitta Sticher: Ich muss voran schicken, dass ich mich zum konkreten Fall nicht äußern kann. Dafür bin ich zu wenig involviert. Aber der erweiterte Suizid, bei dem jemand andere Personen mit in den Tod nimmt, ist grundsätzlich ein bekanntes Phänomen.

Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie von einer solchen Tat hören?

Das da jemand nicht nur über sein eigenes Leben und dessen Fortbestand entschieden hat. Die Person hat anderen Menschen das Recht genommen, diese Entscheidung für sich zu treffen. Und die Frage ist tatsächlich: warum? Da gibt es eine Reihe von möglichen Erklärungen. Manchmal wird ein erweiterter Suizid benutzt, um eine dramatische Botschaft an jemanden zu senden. Jemand rächt sich an seinem Partner, indem er oder sie das gemeinsame Kind tötet, nach dem Motto: Sieh, was du angerichtet hast. Wenn aber jemand, wie im vorliegenden Fall, ein ganzes System auslöscht, stellt sich der Fall anders dar.

Zur Senziger Tragödie: „Wahrscheinlich keine Trennung zwischen sich selbst und Familie“

Wie?

Es stellt sich die Frage, ob der Täter seine Familie als Erweiterung der eigenen Persönlichkeit gesehen hat. Ob Frau und Kinder für ihn so untrennbar mit ihm selbst verbunden waren, dass sie ihre Existenzberechtigung als eigenständige Personen verloren haben. Man gesteht den Familienmitgliedern keine eigenständigen Entscheidung mehr zu, weil man sagt: Die Zukunft der Familie ist alleine von mir abhängig.

Das klingt nach einem krassen Fall von übersteigertem Ego.

Das könnte man so sehen. Es kommt ja durchaus vor, dass Menschen mit kleinen Kindern schwer erkranken sich überlegen müssen, wie es nach ihrem Tod mit den Kindern weiter geht. Die meisten stellen dabei aber die Existenzberechtigung ihrer Kinder nicht infrage. Wer das tut und alle anderen in den eigenen Tod mit einschließt, der trennt nicht mehr zwischen sich selbst und den anderen. Als Psychologin würde ich sagen: Das Familiensystem wirkt in diesen Fällen wie eine Erweiterung des eigenen Ichs.

Was sagt das darüber aus, ob jemand liebevoll zum Partner oder den Kindern war?

Das kann man nicht daraus ableiten. Es kann sein, dass derjenige bis dahin alles für die Kinder getan hat, was man sich vorstellen kann, dass er eine sehr positive, wertschätzende Beziehung zu diesen hatte. Wir kennen Familiensysteme, die nach innen gut funktionieren, die aber nach außen abgeriegelt sind. Das wird oft zum Problem, wenn die Kinder größer werden. Wenn sie eigene Vorstellungen entwickeln, das System verlassen wollen, kann das zu Konflikten führen.

Zur Bluttat in Senzig: „Könnte das auch bei uns passieren?“

Auch die Senziger Familie R. wird als perfektes System beschrieben: Lebensfroh, tolle Kinder, erfolgreicher Mann. Genau dieser Anschein der perfekten Familienidylle hat nach der Tat zu besonders großer Bestürzung geführt. Viele fragen sich, ob sie es hätten sehen oder gar verhindern können. Was sagen Sie den Betroffenen?

Die Reaktion ist verständlich. Da ist eine Familie, gut situiert, die als völlig normal wahrgenommen wird. Wenn dann sowas geschieht, fragt man sich: Könnte das auch bei uns passieren?

Senzig Birkenallee Quelle: Gerlinde Irmscher

Und, könnte es?

Ich glaube, dass immer dann eine Gefahr besteht, wenn sich jemand ein Modell der Wirklichkeit baut und sich so darin abschottet, dass Lösungsstrategien für Konflikte gar nicht mehr in der Umwelt gesucht werden, sondern nur noch im eigenen Kreis. Eine solche Entwicklung zeichnet sich aber ab, das ist ein langer Prozess. Wenn man merkt, dass sich jemand zurückzieht, in einer Notlage steckt, sich ausgegrenzt fühlt, sich Gedankengebäude baut, dann könnte es sinnvoll sein, das Gespräch mit demjenigen zu suchen, sich positiv einzumischen, vielleicht das geschlossene System etwas aufzubrechen. Das wird aber nicht in jedem Fall funktionieren. Ich habe viele Gespräche mit Corona-Leugnern oder Menschen mit politisch extremen Haltungen geführt. Die Geschlossenheit des Weltbildes ist so stark, dass ein Aufbrechen kaum möglich ist. Wenn überhaupt, braucht es dazu den Aufbau einer positiven Beziehung zu der Gesprächsperson. Und für derartige Gespräche gibt es aktuell ja kaum Möglichkeiten. Durch Corona sind viele Menschen stärker darauf zurückgeworfen, ihre Probleme mit den eigenen Möglichkeiten zu bewältigen.

Und das lässt weitere Fälle wie in Senzig befürchten?

Ob in dieser höchsten Dramatik weiß man nicht. Aber dass psychische Probleme, Suizidalität oder Gewalt in Familiensystemen zunehmen, ist kein Geheimnis.

Als Polizeipsychologin haben Sie nicht nur mit Tätern und Opfern, sondern auch mit Einsatzkräften und dem Umfeld von Tätern und Opfern zu tun. Im Fall von Senzig waren zahlreiche Polizisten, Notärzte, Feuerwehrleute vor Ort, die zum Teil schreckliche Bilder gesehen haben. Kinder, Lehrer und Erzieher müssen den gewaltsamen Tod dreier Mädchen verarbeiten, einige im Ort haben Nachbarn oder Freunde verloren. Wie kann das alles heilen?

Jeder Mensch verarbeitet solche Erfahrungen unterschiedlich. Für manche kann die Situation schon deshalb traumatisierend sein, weil sie sie nicht verstehen können. Mit den angehenden Polizist*innen setzten wir uns im Studium mit Extremsituationen auseinander. Sie sollen wissen, wie solche Handlungen zustande kommen können. Aber auch das hilft nur begrenzt. Ein Familienvater, der den Tod anderer Kinder erlebt, wird die Bilder womöglich trotzdem immer wieder vor seinem geistigen Auge sehen. Das lässt sich nicht vermeiden und ist bei Extremgeschehnissen auch normal. Das Gehirn versucht so einen Weg zu Verarbeitung zu finden. Wichtig ist, dass man das zulässt und sich damit auseinandersetzt. Dass man schaut, was einem in dieser Situation gut tut. Dass man darüber redet, auch altersangemessen mit den Betroffenen in Kindergarten und Schule.

Birgitta Sticher, Kriminalpsychologin an der HWR in Berlin: „Hinter der scheinbaren Normalität können die schrecklichsten Dinge verborgen sein.“

Um die Tat von Devid R. vollends zu verstehen, bräuchte es vielleicht noch mehr Informationen zu seinem Werdegang, zu persönlichen Hintergründen, möglichen Motiven. Befragen kann ihn aber niemand mehr – und bestrafen ohnehin nicht. Wie lange beschäftigen sich die Ermittlungsbehörden überhaupt mit einem solchen Fall?

Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist vor allem wichtig, zweifelsfrei festzustellen, dass keine noch lebenden Personen beteiligt waren. Wenn die Todesursachen ermittelt sind, wird ein Fall zu den Akten gelegt. Auch mich als Psychologin würde oft noch interessieren, wie genau es dazu kam und wie sich die Hintergründe darstellen. Aber gegen Tote wird nicht ermittelt. Grundsätzlich müssen wir uns bewusst machen, dass hinter der scheinbaren Normalität die schrecklichsten Dinge verborgen sein können. Wir brauchen nur an die Zeit des Nationalsozialismus zurückdenken, in der liebevolle Mütter und Väter außerhalb der Familie grausame Verbrechen begangen haben. Die Welt ist seither keine andere geworden. Es fällt uns nur schwer, das vorzustellen, weil wir oft ein zu einfaches Bild von der Wirklichkeit haben.

Von Oliver Fischer