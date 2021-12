Senzig, Ortsteil von Königs Wusterhausen, steht unter Schock: Am Samstag fanden Polizisten in einem Einfamilienhaus fünf Leichen – Vater, Mutter und drei Kinder. Die Ermittlungen dauern an – die Frage nach der Tatwaffe ist noch nicht abschließend geklärt. Was wir aktuell wissen.