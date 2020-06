Dritter Anlauf im Prozess um Bootsunfall auf dem Krüpelsee

Königs Wusterhausen/Berlin

Geht der Prozess um den tödlichen Bootsunfall auf dem Krüpelsee bei seinem dritten Start endlich mit einem Urteil zu Ende? Am Freitag wurde am Amtsgericht Berlin-Tiergarten erneut über den Zusammenprall eines motorisierten Schlauchbootes mit einem Kahn im August 2018 verhandelt – wie schon im Januar und im März dieses Jahres. Dabei musste die Verhandlung erneut von vorn beginnen, weil zwischen den einzelnen Terminen längere Pausen lagen als es das Gesetz erlaubt. Deshalb mussten auch Zeugen noch einmal anreisen und aussagen. Eigentlich sollte bereits am 23. März, zu Beginn des Corona-Lockdown, ein Urteil gesprochen werden. Kurz zuvor hatte die Angeklagte aber ein ärztliches Attest eingereicht, teilte das Gericht damals mit, der Termin entfiel.

Heute 21-Jährige wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Zur Erinnerung: Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist die Berlinerin Stine H., damals 19, heute 21 Jahre alt. Sie hatte damals das Schlauchboot gesteuert, das bei der Regatta Segler in Schwierigkeiten unterstützen sollte und unter Umständen auch schneller als erlaubt fahren durfte. Eine Seglerin habe damals, nach einem heißen Tag auf dem sonnenüberfluteten Gewässer, über Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Stine H. und zwei andere holten die womöglich sonnenstichgefährdete Frau vom Boot, um sie „zügig“ an Land zu bringen. Im Schlauchboot will Stine H. die ganze Zeit auf das Wasser geschaut haben. Den Kahn eines 53-jährigen Berliner Dauercampers, der vor ihr lag oder sich langsam näherte, will sie nicht gesehen haben. Dann knallte es.

Richter bezeichnet Erklärung von Stine H. als „schockierend“

Ist das denkbar? Das ist nicht nur für Richter Recke, der den Fall erneut verhandelt, ein Rätsel. Seine Frage, wie die vier Personen im Schlauchboot das Geschehene heute erklären könnten, bringt kaum Antworten. Stine H., die ohne Sonnebrille gegen die Sonne fuhr, glaubt, dass es einen blinden Fleck gegeben haben könnte auf dem Wasser, in dem Licht reflektiert wurde und man den Kahn nicht sah. Immer wieder, sagt die Angeklagte, habe sie mit einer Psychologin und erfahrenen Wassersportlern die Situation analysiert. Einen Punkt, den sie anders machen würde, habe sie nicht gefunden. Stine H. bekennt, dass sie es auch so wieder tun würde, um einem Menschen zu helfen. Richter Becke nennt das „eine schockierende Erklärung“.

Hätte die Angeklagte langsamer fahren müssen?

Vieles dreht sich um die Frage, wie sorgfältig die 19-Jährige damals hätte agieren müssen. Vielleicht langsamer fahren, weil die Gefahr nicht so groß war für die schwächelnde Seglerin, die – als erfahrene Rettunggschwimmerin – nach dem Knall ins Wasser sprang und den Mann zu bergen half? Oder langsamer, weil die Sicht nicht klar war? Oder langsamer, weil sie selbst nicht mehr uneingeschränkt fahrtüchtig war nach dem Hitze-Tag? Musste sie etwas davon erkennen? Und hätte das etwas geändert?

„Ihr habt mich überfahren habt Ihr mich nicht gesehen“, habe der später verstorbene Mann gesagt, während er geborgen wurde – so erinnerte sich am Freitag die Rettungsschwimmerin. Auch von anderen Bootsführern kamen Vorwürfe. „Wie könnt Ihr es wagen, habt Ihr keine Augen im Kopf“, hatte eine andere Zeugin vernommen. Ein Urteil könnte am Freitag, 12. Juni, fallen.

