Königs Wusterhausen

Die Spannung war förmlich zu spüren am Sonntagnachmittag in der kleinen Galerie im Bürgerhaus „Hanns Eisler“ in Königs Wusterhausen zur Finissage der Ausstellung „Es hat gefunkt! 100 Jahre Radio in KW“. Waren doch die Besucher nicht nur gekommen, um sich die Werke von Karen Ascher, Frank Beutel, Gisela Gräning und Klaus Rähm anzuschauen. Es ging auch darum, wer von den vier Künstlern den Kunstwettbewerb gewonnen hat.

Erstmals hatte der Kulturbund Dahme-Spreewald einen Kunst-Wettbewerb ausgerufen, um das 100järige Rundfunkjubiläum zu würdigen. Ursprünglich sollte das Ergebnis im Herbst 2020 gezeigt werden, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Mit einjähriger Verschiebung konnte nun die Ausstellung am 15. August eröffnet werden.

Frank Beutel, Karin Ascher, Gisela Gräning, Klaus Rähm (v.l.) Quelle: Gerlinde Irmscher

Karen Ascher aus Lübben präsentiert sich mit Keramikobjekten in Form von älteren Radioapparaten, die recht fantasie- und humorvoll gestaltet sind. Gisela Gräning ließ sich bei ihrer Collage von dem Brecht-Gedicht „An den kleinen Radioapparat“ inspirieren, in dem er die Sucht nach Nachrichten aus der Heimat beschrieb.

Das Werk von dem in Zeuthen lebenden Maler Frank Beutel trägt den Namen „Stille Nacht, Heilige Nacht“. In seinem Bild thematisiert er zum einen die erste Ausstrahlung einer Radiosendung aus Königs Wusterhausen, das Weihnachtskonzert am 22. Dezember 1920. Zum anderen zeigt er eine Idee auf, wie man das Rathaus der Rundfunkstadt von außen neu gestalten könnte. Klaus Rähm sieht seine Typographie als Versuch einer „buchstäblichen“ Inszenierung des weltweit so bedeutsamen Augenblicks am Funkerberg in Schrift und Farbe, wo „Stille Nacht! Heilige Nacht“ 1920 akustisch grenzenlos erlebbar wurde.

Collage von Gisela Gräning erzielt den ersten Preis

Die Jury hatte es sich nicht leicht gemacht, doch bei der Finissage wurde das Geheimnis gelüftet: Man hatte sich für die Collage von Gisela Gräning entschieden. In der Begründung heißt es, dass beim Vergleich von Konzeption und Endprodukt das Ringen der Künstlerin um eine adäquate künstlerische Form hervorzuheben sei. Sie habe es verstanden, die Gestaltung ihres Zwischenentwurfs in der Endfassung noch einmal zu steigern.

Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek überreichte die Urkunde

Dabei wird die Verknüpfung von Brechts Gedicht „An den kleinen Radioapparat“ mit dem historischen Wendepunkt in der Kommunikation mit modernen Mitteln der Collage ausdrucksstark in Szene gesetzt. Ihre bewusst angelegte Gegenüberstellung des historischen Mediums Radio mit dem modernen Kommunikationsmittel Mobilfunk mit seinen positiven und negativen Wirkungen für die Gesellschaft ist überzeugend gelungen. Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek überreichte die Urkunde.

„Die Idee ist bei einem Gespräch mit einer Freundin entstanden, die mich auf das Gedicht von Brecht hinwies“, verrät Gisela Gräning, aber auch, dass es ihr anfangs nahezu unmöglich schien das zu illustrieren – bis sich dann doch plötzlich ein Weg abzeichnete.

Collage soll in das Sendehaus auf dem Funkerberg einziehen

Der Kulturbund hat die Collage für 1500 Euro erworben und mit der Stadt vereinbart, dass sie an einem historischen Ort ihren Platz finden soll. Das könnte der Eingangsbereich des Sendehauses auf dem Funkerberg sein. Doch zunächst wird das Werk erst einmal in einer Ausstellung im Rathaus zu bewundern sein – so, wie auch die Werke der anderen Künstler, erklärt die Bürgermeisterin.

Von Gerlinde Irmscher