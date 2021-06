Königs Wusterhausen

Diese Vier wollen am 4. Juli Bürgermeister von Königs Wusterhausen werden: Michaela Wiezorek (Bündnis 21), Patrik Franke (die PARTEI), Birgit Uhlworm (UFL) und Swen Ennullat (FWKW).

Wofür stehen die Kandidaten? Was wollen sie erreichen und wie sieht ihre Vision für die Stadt aus? Die MAZ hat alle vier Kandidaten gebeten, ihre fünf wichtigsten politischen Vorhaben nach dem Einzug ins Rathaus aufzuschreiben – mit nicht mehr als 4000 Zeichen.

Was darüber hinausgeht, wird gekürzt. Den Auftakt machte Birgit Uhlworm, Kandidatin der Unabhängigen Frauenliste Königs Wusterhausen, am Montag. Weiter geht es mit Michaela Wiezorek, Kandidatin für das Bündnis 21. Im Folgenden werden ihre Vorhaben unkommentiert abgedruckt.

Wenn Michaela Wiezorek Bürgermeisterin wird, will sie...

Wichtige Voraussetzung für das Gelingen eines Neustarts, ist die Absicherungen eines konstruktiven und offenen Dialogs. Dieser Dialog ist nicht nur zwischen Verwaltung und den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung herzustellen, sondern eben auch in der Verwaltung selbst.

Um Dienstleister und Impulsgeber für die Bürgerinnen und Bürger sowie deren gewählten Vertretern sein zu können, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur mit Freude und Kompetenz ihre Aufgaben erfüllen können, sondern auch selbst Wertschätzung und Perspektiven für sich als Mitarbeiter in der Verwaltung und für unsere Stadt sehen. Daher stehen viele Gespräche mit den Mitarbeitern der Verwaltung und der Stadtverordnetenversammlung an. Gleiches gilt natürlich auch die Wiederbelebung der Kommunikation und Sacharbeit mit dem Landkreis auf allen Ebenen.

Die Entwicklung der Bildungslandschaft wird die nächsten Jahrzehnte die größte Herausforderung für unsere Stadt. Zur Sicherung des Bestands werde ich zunächst Kontakt zum Träger des Montessori-Campus in Ziegenhals aufnehmen und ich hoffe, dass wir eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit absichern können. Die Grundschulen in Zernsdorf und in Niederlehme brauchen kurzfristige schnelle Lösungen, um den Bedarf an Schulplätzen unter der Überschrift „Kurze Wege für kurze Beine“ erfüllen zu können.

Parallel muss die Planung für den Neubau der Grundschule in Senzig wieder aufgenommen werden. Gleiches gilt für die Weiterführung der Aufgaben an der staatlichen Gesamtschule in der Kernstadt. Es ist wichtig, dass wir als Verwaltung gegenüber der SVV, den Einrichtungen und insbesondere gegenüber den Eltern, eng kommunizieren und die aktuellen Entwicklungsschritte darstellen.

Wir sind mitten in der Haushaltsplanung für 2022 und es stehen viele Vorhaben auf dem Arbeitsplan, beziehungsweise, müssen für die Umsetzung abgesichert werden. Es ist wichtig auch unsere Verwaltung auf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen prüfen: Was sind unsere Aufgaben, wo liegen die Schwerpunkte und wie sind wir aufgestellt um diese Aufgaben verantwortungsvoll zu erfüllen.

Diese Überprüfung kann nicht neben der aktuellen Verwaltungsarbeit geleistet werden, dafür müssen Mittel im Haushalt eingestellt werden, um mit Fachkompetenz von außen die notwendigen Schritte einleiten zu können. Ich werde dazu unter anderem den Bürgermeister in Schönefeld, Herrn Hentschel, kontaktieren, der vor ähnlichen Aufgaben stand und diese offensichtlich gut in Abstimmung mit der Gemeindevertretung lösen konnte.

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist für mich ein wichtiger Baustein für unser zukünftiges gemeinschaftliches Zusammenwirken. Um diese Prozesse auch steuern zu können, ist ein Bürgerbeteiligungsbüro notwendig. Bis zur Einrichtung werde ich regelmäßige Gesprächsrunden mit den Vertretern unserer aktiven Stadtakteure, vom Ortsbeirat über Vereinsvertretern, Kulturschaffenden, Sozial- und Wirtschaftsvertretern und unserer Stadt vereinbaren.

Mir liegt die Jugend- und Sozialarbeit sehr am Herzen. Es wurde in den letzten Jahren von den verschiedensten Trägern hervorragende Arbeit auf diesem Gebiet geleistet. Dafür zolle ich tiefen Respekt und Dank. Jedoch haben wir gerade in den baulichen Bedingungen, unter denen diese wichtige Arbeit zu leisten ist, auch und gerade durch Corona, enormen Nachholbedarf. Hier dürfen wir nicht weiter Handeln unterlassen. Daher stehen hier zeitnah Gespräche mit den Akteuren und der Verwaltung an, um zunächst schnelle und praktikable Lösungen zu finden.

Es zeigt sich, der Neustart kann nur durch viele Gespräche gelingen und Ergebnisse zu vereinbaren, die sofort realisiert werden können, seien sie noch so kleinteilig.

Von Jérôme Lombard