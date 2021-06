Der Countdown zu den Bürgermeisterwahlen am 4. Juli läuft, der Wahlkampf ist in vollem Gange: Doch was wollen die Kandidaten für das höchste Amt der Stadt eigentlich? Die MAZ hat alle vier Amtsanwärter gebeten, ihre fünf wichtigsten politischen Vorhaben in Worte zufassen. Zum Abschluss mit Patrick Franke, dem Kandidaten für die PARTEI.