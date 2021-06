Königs Wusterhausen

Michaela Wiezorek macht keinen Hehl daraus, dass eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt nie ihr Lebensziel war. Sicher, sie habe sich nie vor Verantwortung gedrückt, war Elternsprecherin, Vorsitzende des größten Sportvereins in ihrem Heimatort, sie war stellvertretende Landesvorsitzende einer Partei, auch in Verwaltungen hat sie Führungserfahrung. Aber Rathauschefin? Das war das nie ein Gedanke.

Seit dem Wochenende prangt ihr Gesicht nun trotzdem in Königs Wusterhausen auf Großplakaten. „Gewöhnungsbedürftig ist das schon“, sagt sie. Zumal das Parteienbündnis, für das sie antritt, nur recht klein aufgeführt wird. Es ist das „Bündnis 21“, ein Zusammenschluss von CDU, SPD, Grünen, Linken, Wir für KW und BVO. Vier Parteien, zwei Wählervereinigungen. Breiter geht es politisch kaum. Und das, obwohl sich die Kandidatin Michaela Wiezorek seit fast 30 Jahren nicht mehr parteipolitisch engagiert hat.

Bündnis wollte überparteiliche Kandidatin

Oder aber genau deshalb. Nach all den Querelen des letzten Jahres hatte das Bündnis eine überparteiliche Kandidatin haben wollen. Und Michaela Wiezorek, 59 Jahre alt, Rathausinsiderin und bekennender Eishockeyfan, erschien allen als die richtige Wahl.

Folgerichtig ist die Kandidatur vielleicht aber auch, weil Michaela Wiezoreks Lebensweg schon so viele Haken geschlagen hat, dass nichts mehr unmöglich scheint.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Kind etwa widmete sie sich ganz dem Sport. Geboren in Berlin-Pankow und aufgewachsen in Alt-Hohenschönhausen, betrieb sie Eisschnelllauf auf DDR-Spitzenniveau, bis ihre Eltern die Notbremse zogen, weil sie sich um die schulische Ausbildung sorgten. Sie wechselte daraufhin die Sportart, ging zum Modellfliegen und wurde das erste Mädchen der DDR, das Segelfliegermodelle der Klasse F3B auf Wettbewerbsniveau in die Luft brachte. Mit 26 Jahren wurde sie sogar Oberinspekteurin der Modellflugabteilung der GST und organisierte drei Jahre lang Wettbewerbe als Vollzeitjob.

Fehlender Pragmatismus trieb sie aus der PDS

Dann kam die Wende, und Michaela Wiezorek wurde mit knapp 30 Jahren Mitglied in die PDS. „In der DDR ging für mich Partei gar nicht. Aber als ich gesehen habe, wie kistenweise Mitgliedsausweise abgegeben wurden, bin ich eingetreten“, erzählt sie. Bald war sie stellvertretende Landesvorsitze der PDS in Berlin. Aber schon 1992 legte sie ihr Amt nieder und trat bald darauf wieder aus. Der fehlende Pragmatismus des Parteiapparates habe sie zermürbt, sagt sie.

Fortan widmete sie sich dem Berufsfeld, das sie auch in die Wiege gelegt bekommen hatte: dem Bauen. Ihr Vater, ein Bauingenieur, hatte schon zu DDR-Zeiten seine Tochter in diese Richtung geschubst. Anfang der 80er Jahre hatte sie Bauingenieurwesen studiert. Dorthin kehrte sie nach dem Ende ihrer kurzen Polit-Karriere zurück. Sie gründete eine Firma, arbeitete später in mehreren Anstellungen und seit 2011 schließlich im Öffentlichen Dienst. Erst betreute sie in Hamburg Baumaßnahmen an Schulen, dann war sie drei Jahre Fachbereichsleiterin für Gebäudemanagement im Falkenseer Rathaus. 2016 schließlich holte sie der damalige Bürgermeister Lutz Franzke als Fachbereichsleiterin für Hochbau nach Königs Wusterhausen.

Es gibt aber auch Tiefpunkte in diesem Lebenslauf, über die Michaela Wiezorek offen spricht. Ihren Burnout 2006, nach dem sie ein ganzes Jahr brauchte, um wieder auf die Beine zu kommen. Und dann der 14. Mai 2018, an dem sie mit dem Fahrrad stürzte und sich so schwere Verletzungen zuzog, dass sie drei Tage im Koma lag, mehr als ein Jahr ausfiel und noch heute mit Spätfolgen zu kämpfen hat – etwa dem Verlust des Geschmackssinns.

Diese Krisen haben ihr aber auch viel Kraft gegeben, sagt sie. Der Sturz trug letztlich sogar dazu bei, dass sie überhaupt noch in Königs Wusterhausen ist. Denn als Swen Ennullat ihr nach seiner Wahl den Fachbereich Tiefbau zuwies, wollte sie eigentlich klagen. „Der Unfall hat uns beiden diese Auseinandersetzung erspart“, sagt sie heute.

Umzug nach Königs Wusterhausen geplant

Mit Ennullat wurde sie trotzdem nie warm, mit vielen Mitarbeitern in ihrem Fachbereich dagegen schon. „Ich werde sicher nicht von allen gemocht. Ich habe eine offene und direkte Art, damit kann nicht jeder umgehen“, sagt sie. „Aber will die Meinung der Kollegen hören, ich vertraue ihnen und ich erkläre viel. Dafür werde ich respektiert.“

Michaela Wiezorek ist geschieden, hat einen Lebensgefährten in Chemnitz und einen 26 Jahre alten Sohn in Hohen Neuendorf (Oberhavel), wo sie seit vielen Jahren lebt. Im Falle ihrer Wahl werde sie nach Königs Wusterhausen ziehen, sagt sie. „Anders ist das nicht zu schaffen.“

Von Oliver Fischer