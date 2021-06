Königs Wusterhausen

Die Königs Wusterhausener Ortsvorsteher haben schon zur Abwahl im März Position bezogen, und sie tun es nun auch im Vorfeld der anstehenden Bürgermeisterwahl am 4. Juli. Die Mehrheitsverhältnisse sind dabei so klar wie erwartbar: Sechs Ortsvorsteher werben in ihren Orsteilen für die Kandidatin des Bündnis 21, Michaela Wiezorek. Zwei unterstützen Ex-Bürgermeister Swen Ennullat.

Die Ortsvorsteher von Senzig, Zeesen, Zernsdorf, Kablow, Diepensee und der Kernstadt sind sich einig: Sie wünschen sich die Fachbereichsleiterin Michaela Wiezorek als neue Bürgermeisterin für Königs Wusterhausen. „Wir kennen sie, und wir sind überzeugt davon, dass sie die Arbeit parteiübergreifend gut machen wird“, sagt etwa der Kablower Ortsvorsteher Martin Meinert (CDU), der auch in der SVV sitzt und dort Teil des Bündnisses ist, das letztlich die Kandidatur Wiezoreks befördert hat.

Alexander Pohle: „Wiezoreks Vorstellungen sind beeindruckend“

Der Senziger Ortsvorsteher Alexander Pohle (parteilos) betont, dass er und seine Kollegen bisher in Gesprächen mit der Kandidatin die Wertschätzung erfahren haben, die sie in den vergangenen vier Jahren vermissten. „Michaela Wiezorek will mit uns zusammenarbeiten. Sie interessiert sich für unsere Projekte, sie hört zu und will sie auch umsetzen“, sagt er. Auch die Vorstellungen Wiezoreks, wie die Stadtverwaltung umgebaut werden soll, seien beeindruckend, sagt er. „Ihre Ideen klingen modern. Sie will Aufgaben neu verteilen, sie will Ortsteilhaushalte, das begrüße ich ausdrücklich.“

Georg Hanke: „Wiezorek versteht, dass es nur gemeinsam geht“

Georg Hanke (SPD), Ortsvorsteher der Kernstadt, hebt das Miteinander hervor, für das Michaela Wiezorek steht. „Sie ist kooperativ, weil sie versteht, dass es nur gemeinsam geht“, sagt er. Ähnlich äußern sich auch Zeesens Ortsvorsteher Uwe Friedrich (CDU), Diepensees Ortsvorsteher Michael Gleißner (parteilos) und Zernsdorfs Ortsvorsteherin Karin Schwitalla (parteilos).

Die Ortsvorsteher von Zeesen, Königs Wusterhausen, Zernsdorf, Kablow, Diepensee und Senzig: Uwe Friedrich, Georg Hanke, Karin Schwitalla, Martin Meinert, Michael Gleißner und Alexander Pohle (v.l.) unterstützen Bürgermeisterkandidatin Michaela Wiezorek. Quelle: Oliver Fischer

Dabei gehe es nicht nur um die Art und Weise der Kommunikation, sondern auch um die Inhalte, sagt Karin Schwitalla. Die Streitigkeiten um die Grundschulen in Senzig, Zernsdorf und die Montessori-Schule waren wesentliche Argumente der Ortsvorsteher gewesen, sich im März für eine Abwahl Swen Ennullats auszusprechen. Michaela Wiezorek gilt als Unterstützerin des Schuleneubaus in Senzig und der Schulerweiterung in Zernsdorf. „Wir würden uns freuen, wenn die Wähler diese Perspektiven auch sehen“, sagt Alexander Pohle.

Volker Born: „Wernsdorf bei Ennullat in guten Händen“

Aber so gespalten, wie die Stadtpolitik in den vergangenen Monaten war, sind auch die Ortsvorsteher. Volker Born, Ortsvorsteher von Wernsdorf, sieht die Zukunft seines Ortsteils bei Swen Ennullat gut aufgehoben. „Wir sind in Wernsdorf immer das letzte Glied gewesen, wir sind oft vergessen worden. Aber Swen Ennullat hat sich für die Verbesserung unserer Schulsituation eingesetzt. Er hat Dinge für unseren Ortsteil auf den Weg gebracht, Jubiläen unterstützt. Deshalb sehe ich Wernsdorf bei ihm in guten Händen“, sagt er. Swen Ennullat plädiert dafür, im Gebäude der Montessori-Grundschule eine kommunale Schule für den Norden der Stadt einzurichten – also auch für Wernsdorf.

Wernsdorfs Ortsvorsteher Volker Born unterstützt Swen Ennullat. Quelle: Franziska Mohr

Dass eine einzige Kandidatin ein Bündnis aus Linken, Grünen, SPD, CDU und zwei Wählervereinigungen hinter sich versammelt, lehnt Volker Born ab. „So etwas geht nicht“, sagt er.

An seiner Seite hat Born dabei die Ortsvorsteherin von Niederlehme, Katharina Ennullat (FWKW), die für eine erneute Wahl ihres Mannes als Bürgermeister wirbt. „Ich empfehle Swen Ennullat. Denn ich weiß, was er kann und ich weiß auch, was er nie getan hat“, sagt sie, und spielt dabei auf die zahlreichen Vorwürfe gegen Ennullat an, die den Abwahlkampf dominierten und die auch im aktuellen Wahlkampf mitschwingen.

Katharina Ennullat (FWKW), Ortsvorsteherin von Niederlehme. Quelle: Annett Urban

„Egal, was andere behaupten. Er hat sehr viel erreicht, mehr als jemals zuvor erreicht wurde“, sagt Katharina Ennullat. „Das ist sichtbar, nicht nur in Niederlehme.“

Von Oliver Fischer