Königs Wusterhausen

31.000 Königs Wusterhausener Bürger sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin für die Stadt zu wählen. Auf dem Wahlzettel stehen vier Kandidaten: Für die Wählervereinigung FWKW tritt Swen Ennullat an, der das Amt bereits ab 2017 innehatte und im März abgewählt wurde. Michaela Wiezorek ist gemeinsame Kandidatin von SPD, CDU, Grüne, Linke und Wir für KW, die zusammen die Listenvereinigung „Bündnis 21“ gegründet haben. Patrick Franke tritt für die Partei Die PARTEI an. Zudem kandidiert Birgit Uhlworm für die Unabhängige Frauenliste.

Der Bürgermeister wird für acht Jahre gewählt. In dieser Zeit leitet er das Rathaus und ist damit Chef der Stadtverwaltung. Er ist verantwortlich für die reibungslosen Abläufe im städtischen Alltag, für die Verwaltung von Kitas, für städtischen Hoch- und Tiefbau, die Stadtfinanzen, Schulplanung und zahlreiche andere kommunale Themen. Richtungsweisende Entscheidungen kann er aber nicht alleine treffen. Darin ist er gebunden an die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, die auch seine Dienstherrin ist. Der Bürgermeister hat in der SVV eine Stimme.

Sieger braucht 50 Prozent der Stimmen und Quorum

Die Wahl am Sonntag ist entschieden, wenn einer der vier Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereint. Schafft das niemand, treten die beiden Anwärter mit den meisten Stimmen am 25. Juli zu einer Stichwahl an. Dabei gewinnt dann derjenige Kandidat mit den meisten Stimmen.

Scheitern kann eine Wahl theoretisch an einer zu niedrigen Wahlbeteiligung, da eine Mindeststimmenzahl erreicht werden muss. Der siegreiche Kandidat muss mindestens 15 Prozent der Wähler auf sich vereinen. In Königs Wusterhausen wären das rund 4650 Stimmen. Erreicht auch in der Stichwahl kein Kandidat diese Zahl, wählt die SVV den Bürgermeister. Trotz einer allgemein eher niedrigen Wahlbeteiligung ist dieser Fall aber höchst unwahrscheinlich.

Hohes Interesse an Briefwahl

Die Wahllokale öffnen am Sonntagmorgen um 8 Uhr und sind bis 18 Uhr geöffnet. Wer wählen will, sollte das richtige Wahllokal aufsuchen. Welches das ist, steht in der Wahlbenachrichtigung, die allen Wahlberechtigten zugeschickt wurde, und die mitgebracht werden sollte. Wichtig ist zudem ein Ausweis. Das Mindestalter für die Wahl beträgt 16 Jahre.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit einer allzu hohen Wahlbeteiligung wird am Sonntag nicht gerechnet. Zur Wahlmüdigkeit, die in Brandenburg generell zu beobachten ist, kommen noch die Ferien. Viele Menschen sind verreist. Zu beobachten ist aber ein hohes Interesse an der Briefwahl. Bis Donnerstag hatten fast 6000 Menschen Briefwahlunterlagen angefordert. Das ist für Königs Wusterhausen Rekord.

MAZ berichtet live

Briefwahlunterlagen können auch noch bis Freitag, 12 Uhr, beantragt werden. Wer den Wahlschein selbst im Rathaus abholt, hat sogar noch bis 18 Uhr Zeit. Die ausgefüllten Unterlagen müssen aber so rechtzeitig verschickt werden, dass sie am Sonntag bis 18 Uhr im Rathaus eingehen. Sie können auch persönlich abgegeben werden.

Mit ersten Ergebnissen wird am Sonntag ab 19 Uhr gerechnet. Die MAZ berichtet live auf MAZ-online.de.

Von Oliver Fischer