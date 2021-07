Königs Wusterhausen

Gut 250 Wahlhelfer braucht es, damit die Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen am Sonntag ordnungsgemäß vonstatten gehen kann. Weil es schwierig war, diese Wahlhelfer zusammenzubekommen, hat Wahlleiterin Dana Zellner Wahlhelfer aus der Bevölkerung verpflichtet – ein Schritt, der ihr Kritik einbringt.

Denn anders als in solchen Fällen normalerweise üblich hat die Wahlleiterin nicht zufällig Personen aus dem Melderegister ausgewählt und angeschrieben. Sie verpflichtete stattdessen gezielt Königs Wusterhausener, die sich nach dem jüngsten Bürgerentscheid März kritisch zur Organisation der Wahl geäußert und Wahleinsprüche eingereicht haben.

AfD-Fraktionschef Schenk legt Widerspruch ein

Davon gab es einige. Nach der Abwahl von Swen Ennullat am 7. März waren 27 Wahleinsprüche eingelegt worden, so viele wie nie zuvor in Königs Wusterhausen. Einen Einfluss auf den Ausgang hatten die Einsprüche bislang nicht. Die Wahlleiterin hatte alle als unerheblich eingestuft. Die Stadtverordneten folgten der Empfehlung und erklärten die Abwahl für gültig.

Wahlleiterin Dana Zellner bei der Sitzung des Wahllausschusses im März. Quelle: Gerlinde Irmscher

Dass nun Kritiker als Wahlhelfer verpflichtet wurden, erregte den Unmut einiger Betroffener. Jan Schenk etwa, Vorsitzender der Königs Wusterhausener AfD-Fraktion, hat für sich und seine Frau bereits Widerspruch angekündigt. Er selbst könne als Mitglied der SVV und des Kreistages die Berufung ablehnen, seine Frau sei aus familiären Gründen verhindert, sagt er. „Es sind aber Personen betroffen, die deutlich über der Altersgrenze sind. Frau Zellner hätte andere Möglichkeiten gehabt, sie hätte Verwaltungsmitarbeiter abfragen oder die Wahlhelferdatei durchgehen können. Und wenn sie freundlich gefragt hätte, wäre ich auch der letzte gewesen, der abgelehnt hätte“, sagt Schenk. „Aber Zwang einzusetzen, halte ich nicht für förderlich.“

Zellner: „Können alles dafür tun, dass keine Wahleinsprüche mehr kommen“

Dana Zellner versteht ihren Berufungsbescheid anders. „Es sind alles Bürger, von denen ich weiß, dass sie sich für die Wahl interessieren. Nach dem jüngsten Bürgerentscheid haben sie von Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug gesprochen“, so die Wahlleiterin. „Nun können diese Kritiker alles dafür tun, dass solche Wahleinsprüche nicht mehr kommen.“

Wahlhelfer ist ein Ehrenamt, das man grundsätzlich freiwillig ausführen kann. Da ohne Wahlhelfer aber keine Wahlen möglich sind, können bei Bedarf auch Wahlhelfer berufen werden. Dafür darf die Wahlleiterin personenbezogene Daten erheben und verarbeiten.

Berufung kann aus triftigen Gründen abgelehnt werden

Die Berufung kann abgelehnt werden – aber nur mit triftigen Gründen. Als solche gelten etwa berufliche Gründe, Krankheit, Behinderung oder auch das Alter. Wer älter als 65 Jahre ist, kann zwar berufen werden, darf die Mitarbeit aber verweigern. „Wer Gründe hat, kann mit uns reden. Aber er soll sich äußern“, so Dana Zellner.

Wer aber am Wahltag unentschuldigt im Wahllokal fehlt, dem droht laut Kommunalverfassung ein Ordnungsgeld.

