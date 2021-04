Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen haben Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 4. Juli gefordert, die Hürden für die Wahlzulassung zu senken. Es geht um die Zahl der erforderlichen Unterstützerunterschriften für eine Kandidatur. In Zeiten der Corona-Pandemie sei diese Auflage nicht zu erfüllen, beklagen sie.

Einzelbewerber Andreas Strecker, der von der ÖDP unterstützt wird, und Patrick Franke, den Die Partei ins Rennen schicken will, wandten sich deshalb an die Öffentlichkeit. Für die Bewerber müssen sich jeweils 72 Unterstützer im Rathaus registrieren lassen. Das sei eine „nahezu unüberwindbar hohe Hürde“, kritisiert Andreas Strecker. Bis zum 28. April um 16 Uhr ist dafür noch Zeit. Laut Strecker können Unterschriften im Bürgerservice auch ohne Termin geleistet werden.

Eilantrag eingereicht

Strecker hat am Montag per Eilantrag eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Er will erreichen, dass die coronabedingten Kontaktbeschränkungen berücksichtigt werden. Wenn demnach 75 Prozent der Kontakte reduziert werden sollen, müsse das auch für die Zahl der Unterstützerunterschriften gelten. Laut Strecker müssten dann 18 statt der jetzt erforderlichen 72 Unterstützerunterschriften genügen.

Die ÖPD hat mit dieser Forderung ebenfalls eine Verfassungsklage eingereicht. Nach Ansicht der Partei sind unabhängige Bewerber und Vertreter kleiner Parteien klar im Nachteil, wenn sie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie eine Wahlzulassung erreichen wollen. So verweist Strecker auf die eingeschränkten Öffnungszeiten im Rathaus. Mitbewerber, die keine Unterschriften vorweisen müssten, seien klar im Vorteil. Laut Wahlgesetz sind das Parteien und Wählergruppen, die schon in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind.

Das gilt für die Bürgermeisterkandidaten des Bündnisses Ja zu KW und FWKW, Michaela Wiezorek und Swen Ennullat.

Offener Brief

In einem offenen Brief hat sich der Kandidat der Partei Die Partei, Patrick Franke, an Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete gewandt. „Hier muss umgehend eine Lösung gefunden werden“, fordert er. Franke verweist auf Berlin, wo der Verfassungsgerichtshof unlängst einem Antrag mehrerer kleiner Parteien für die Wahl im September stattgegeben hat. Das Unterschriften-Quorum wurde wegen der Corona-Pandemie auf 20 bis 30 Prozent abgesenkt. Damit wurde die Hürde noch niedriger gelegt, als es das Abgeordnetenhaus schon mit der Absenkung auf 50 Prozent getan hatte. Hier geht es allerdings um das Sammeln von Unterschriften auf der Straße. Unter Corona-Bedingungen sei das laut Gericht nicht zumutbar.

Diesem Beispiel sollte Brandenburg folgen, fordert Patrick Franke. Die Ansteckungsgefahr im Rathaus könnte rapide ansteigen, warnt er. „Ich erwarte keine Antwort auf meinen Brief, sondern ein spürbares, sofortiges Handeln.“ Er glaubt, dass die Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen anfechtbar sei, sollte es bei der jetzigen Regelung zu den Unterstützerunterschriften bleiben. „Eine Nichtigkeit der Wahl ist nicht auszuschließen.

Amtsinhaber abgewählt

Amtsinhaber Swen Ennullat (FWKW) war am 7. März in einem Bürgerentscheid abgewählt wurde. Ennullat stellt sich erneut zur Wahl, die Wählergemeinschaft FWKW nominierte ihn als Kandidaten. SPD, CDU, Linke, Bündnisgrüne und Wir für KW/BVO haben mit der parteilosen Michaela Wiezorek, Fachbereichsleiterin im Rathaus, eine gemeinsame Kandidatin aufgestellt.

Termin für eine mögliche Stichwahl ist der 25. Juli. Der hauptamtliche Bürgermeister wird für acht Jahre gewählt.

Die Königs Wusterhausener Stadtverwaltung teilte am Montag mit, die Zahl der 72 Unterstützerunterschriften für die Bürgermeisterwahl in KW sei eine „Muss-Vorschrift“. „Hier gibt es kein Ermessen für die Wahlleitung oder den Wahlausschuss.“ Der Gesetzgeber habe aktuell keine Ausnahme geregelt. Unterschriften könnten auch am Mittwoch bis 16 Uhr noch abgegeben werden, normalerweise ist das Rathaus mittwochs geschlossen.

Von Frank Pawlowski