Königs Wusterhausen

Mehrere Graffiti-Sprayer nahm die Bundespolizei am Sonntagmorgen am Bahnhof Königs Wusterhausen vorläufig fest. Sie besprühten eine S-Bahn an der Zugbildungsanlage. Die Sprayer (26, 28, 29, 38 und 40 Jahre) sowie eine 21-Jährige hatten Teleskopleiter dabei und den Zug auf einer Länge von rund 125 Quadratmetern beschmiert.

Von MAZonline