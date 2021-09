Königs Wusterhausen

Wenn am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt wird, können auch blinde und sehbehinderte Menschen wählen. Dies geschieht mit Stimmzettelschablonen, die vom jeweiligen Blinden- und Sehbehinderten-Landesverband in Zusammenarbeit mit dem Landeswahlleiter herausgegeben werden. „Wir haben rund 1500 Schablonen anfertigen lassen“, sagt Bode Rinas, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehinderten Verbandes Brandenburg (BSVB).

Die Mitglieder des BSVB haben die Wahlschablone und eine dazugehörige CD unaufgefordert erhalten. Blinde und Sehbehinderte, die nicht Mitglied im Verband sind, hatten die Möglichkeit, die Schablone per Telefon oder per Mail anzufordern. Die Kosten für die Schablone und die CD hat die Bundesregierung übernommen.

Ein Stück Selbstbestimmung mehr

„Das Wählen mit der Wahlschablone ist ein Fortschritt und ein Stückchen Selbstbestimmung mehr“, sagt Bodo Rinas. Er empfiehlt allerdings via Brief zu wählen und erklärt:„Die engen Wahlkabinen sind für den Gebrauch der Wahlschablone nicht so gut geeignet“. Zu Hause kann man in aller Ruhe auf dem Tisch den Stimmzettel in die Wahlschablone legen. Auf dem Wahlschein ist dafür die obere rechte Ecke schräg abgeschnitten.

Beim Einlegen muss diese Ecke nach rechts zeigen und dann wird der Wahlschein in der Schablone, die dem Aufbau des Wahlscheins gleicht, ganz nach oben geschoben. Neben der normalen Beschriftung gibt es eine Beschriftung in Blindenschrift und wo sich die Felder zum Ankreuzen befinden, sind kreisrunde Löcher ausgestanzt, die sich ertasten lassen. Neben den Feldern sind Nummern in Blindenschrift und tastbarer Schwarzschrift angebracht.

Wählen für Blinde: Das richtige Kreuz

Damit man das Kreuz auch in das richtige Loch setzt, gibt es ergänzend die Audio-CD. Auf ihr wird genau erklärt wie man die Wahlschablone benutzt und wie der Stimmzettel aufgebaut ist. Man kann sich gezielt darüber informieren, welche Kandidaten und Parteien im eigenen Wahlkreis zur Wahl antreten, welches Loch auf der Wahlschablone jeweils für die Erst- und Zweitstimme zu nutzen ist, wenn man sie auf dem Wahlschein ankreuzen möchte.

Solche Wahlschablonen gibt es mittlerweile für Europa- Bundestags- und Landtagswahlen. „Bei den Kommunalwahlen ist die Anfertigung so einer Schablone zu aufwendig“, erklärt Bodo Rinas.

Um keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten zuzulassen, sollte die Wahlschablone nach der Stimmabgabe vernichtet werden.

Blinde und sehgeschädigte Menschen, die nicht mit der Wahlschablone wählen wollen haben die Möglichkeit sowohl bei der Briefwahl als auch in der Wahlkabine die Hilfe einer Vertrauensperson in Anspruch zu nehmen.

Von Gerlinde Irmscher