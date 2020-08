Teupitz

Einmal im Jahr ist Bundestagsabgeordnete Jana Schimke ( CDU) in Teupitz vor Ort, um sich zu erfahren, wie es im Schenkenländchen läuft. So besuchte sie am Mittwoch mit Amtsdirektor Oliver Theel die Grundschule „ Teupitz am See“ und informierte sich über die aktuelle Situation, aber auch wie es mit den Corona-Maßnahmen aussieht.

Videokonferenzen für Klassen und Lehrer

Peggy Laude, die Vertretung für Schulleiterin Eva-Cornelia Wetzk, führte den Besuch durchs Haus. „Wir sind froh, wieder hier sein zu können“, sagt sie und berichtet, wie der Schulalltag vor den Ferien aussah. So gab es morgens 7.30 Uhr eine Videokonferenz für die Klassen 1 bis 6 und für die 15 Kollegen regelmäßige Dienstberatungen per Video. Zwar müsse man sich jetzt an das geltende Hygienekonzept halten, wie Masken im Schulhaus, aber es sei schon gut, wieder in der Schule zu sein. An die Eltern geht die Bitte, ihre Kinder bereits am Schulhoftor zu verabschieden und zu vermeiden, das Schulgelände ohne zwingenden Grund zu betreten.

Horträume reichen nicht

Besonders im Hort zeigte sich, dass drei Räume für die rund 100 Kinder nicht ausreichen. „Wie sieht es aus, Herr Theel, mit neuen Räumen?“, will die Bundestagsabgeordnete wissen. Man habe derzeit eine Sondergenehmigung zur Doppelnutzung von Räumen, sei aber auf der Suche nach einer geeigneten Lösung, so der Amtsdirektor.

Jana Schimke zeigt sich beeindruckt bei dem Rundgang. Dabei hatte es ihr nicht nur das über 100 Jahre alte Schulgebäude angetan, in erster Linie lobte sie die Arbeit des Lehrerkollegiums. Und ganz nebenbei erfuhr sie noch, dass es die erste kreidefreie Schule Brandenburgs ist. Alle Räume sind mit Smartboards ausgestattet.

Mangel an Platz und beim Personal

Im Anschluss führte der Weg in die Kita „Kinderinsel“. Wie schon in der Schule, zeigte sich, dass sowohl der Platz- und Personalmangel die Hauptprobleme sind. „Mit 80 Kindern sind wir hier voll am Limit“, sagt Kita-Leiterin Beatrice Kohlhase.

„Erhebliche Schwierigkeiten bereitet uns die Prognose, dass die Einwohnerzahlen abnehmen sollen. So ist es aber nicht, sie nehmen zu“, sagt Theel. Für viele kleine Dinge gebe es die Möglichkeit, Mittel abzurufen aber nicht für die großen wichtigen Dinge. „Theoretisch müssten wir bauen, aber dafür gibt es keine Fördermittel“, erklärt der Amtsdirektor.

„Die Finanzierungssituation in den Kommunen, gerade wenn es um den Neubau von Schulen und Kitas geht, ist immer kritisch. Ich denke, das haben wir Jana Schimke mit auf den Weg gegeben“, so Oliver Theel.

Hausaufgaben für die Politikerin

Dirk Schierhorn, Bürgermeister von Teupitz, kam zum abschließenden Gespräch dazu. Er informierte über die „unendliche“ Geschichte um den Straßen- und Radwegebau und darüber, dass man immer wieder vertröstet werde.

Eine Stadt wie Teupitz und das Amt brauchen mehr Unterstützung von der Politik. Dazu gehöre auch die gymnasiale Oberstufe an der Schule in Groß Köris. „Ich sehe es als meine Pflicht als Politiker, Rahmenbedingungen zu schaffen und werde nicht locker lassen“, so Schimke. Die Aussage der Standort in Lübben könnte durch die Schule in Groß Köris gefährdet sein, sei nicht nachzuvollziehen. „Ich habe meine Hausaufgaben dabei“, verabschiedete sich Jana Schimke von Theel und Schierhorn.

Von Gerlinde Irmscher