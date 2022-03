Zeesen

Lange galten die Niederlande als Campingnation schlechthin, doch Deutschland hat in den vergangenen Jahren aufgeholt. Campen ist wieder in, das belegen viele Statistiken: Einer bevölkerungs­repräsentativen Studie der GSR Unternehmens­beratung und Puls Marktforschung zufolge beschäftigten sich 2021 knapp 20 Millionen Bundesbürger und Bundesbürgerinnen mit Caravaning.

Die Nachfrage nach Urlaub mit Wohnwagen, Wohnmobil und Co. steigt – und das nicht erst seit Corona. Von dem Trend profitiert auch die Carbotec GmbH aus Zeesen.

Die Nachfrage nach Urlaub mit Wohnwagen, Wohnmobil und Co. steigt – und das nicht erst seit Corona. Von dem Trend profitiert auch die Carbotec GmbH aus Zeesen. Der Familienbetrieb ist einer der größten Anbieter in Berlin und Brandenburg, der Wohnmobile, Caravans und Campingzubehör verkauft und vermietet.

Carbotec in Zeesen: Mit fünf Mitarbeitern gestartet

Angefangen hat die Carbotec vor 22 Jahren mit gerade einmal fünf Mitarbeitern. Mittlerweile zählt das Unternehmen 25 Kolleginnen und Kollegen. „Unser Team hat sich allein in den vergangenen vier Jahren zahlenmäßig vervierfacht“, sagt Christian Faust, einer der Geschäftsführer.

Weil das Camping-Geschäft weiter boomt, werden noch weitere Mitarbeitende gesucht. „Wir haben permanent Stellenausschreibungen online“, sagt Faust. Gesucht wird in nahezu allen Bereichen, etwa in der Werkstatt oder der Vermarktung. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage wird es – sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die mehr als 120 Fahrzeuge und 60 Mietwagen in der Ausstellung – langsam eng auf dem Firmengelände an der B 179 in Zeesen.

Carbotec in Zeesen: Neuer Firmensitz mit Camper-Ausstellung soll im Sommer 2022 eröffnen. Quelle: Josefine Sack

Wohnmobile und Caravans: Ausstellung in Zeesen

Doch das Unternehmen hat vorgesorgt und erweitert momentan seinen Standort. Der Umzug auf das neue Betriebsgelände in Zeesen, das nur 250 Meter vom alten entfernt liegt, ist im Sommer dieses Jahres geplant. Das neue Grundstück ist mit knapp 18.000 Quadratmetern fast doppelt so groß wie das alte. Geplant ist eine Fahrzeugausstellung im Freien, die auch außerhalb der Öffnungszeiten begehbar sein soll.

In der knapp 1800 Quadratmeter großen neuen Halle sollen sich neben Büros auch die betriebseigene Werkstatt sowie ein moderner Shop für Campingzubehör befinden. Zusätzlich soll es auf dem neuen Firmengelände künftig 50 Stellplätze, die Camper ganzjährig für ihre Reisemobile anmieten können, geben.

Carbotec in Zeesen: Die Zufahrt zum neuen Firmengelände ist schon fertig. Quelle: Josefine Sack

Carbotec eröffnet im Sommer neuen Campingshop in Zeesen

Mit dem Umzug in den neuen Firmensitz zwischen der B 179 und der August-Bebel-Straße verpasst sich das Unternehmen in Zeesen ein neues Antlitz, das dem Wohnmobil-Boom gerecht werden soll. Man wolle weg vom „Image eines Ersatzteilelagers“, so Geschäftsführer Christian Faust mit Blick auf das Freizeitkaufhaus, das momentan noch in einer alten Lkw-Halle untergebracht ist. „Camping ist jetzt angesagt, das soll sich auch in einem offenen, freundlichen Ladenkonzept widerspiegeln“, erläutert Faust. Auch die Arbeitsplätze für die Kolleginnen und Kollegen, die momentan provisorisch mitten im Shop an Schreibtischen sitzen und Beratungsgespräche führen, sollen in Zukunft moderner werden.

Während der klassische Tourismus während der Corona-Pandemie gelitten hat, profitieren Unternehmen wie die Carbotec vom Camping-Boom. „Die Sichtbarkeit der Reisemobile hat auf jeden Fall zugenommen“, sagt Christian Faust. Mangels Alternativen seien viele neue Kunden dazu gekommen, die Campen einfach mal ausprobieren wollten.

Wohnmobile kaufen: Lange Wartezeiten wegen Corona

Wer ein Wohnmobil kaufen will, muss sich teilweise auf lange Wartezeiten einstellen, so Faust. Grund dafür sei der weltweite Engpass von Rohstoffen, der zu langen Lieferketten geführt habe. Auch bei den Zulassungen der Reisemobile habe es teils erhebliche Verzögerungen gegeben.

Vor 22 Jahren haben Peter Mühmel und Detlef Faust die Carbotec GmbH gegründet. Bis 2005 war das Unternehmen in Gallun ansässig. Mittlerweile führen die Söhne Christian und Stefan Faust das Center für Wohnmobile und Wohnwagen gemeinsam mit ihrem Vater.

