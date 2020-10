Niederlehme

Das riesige Logistik-Center von Ceva-Germany im Niederlehmer Industriegebiet Liepnitzenberg hat in diesen Tagen den Betrieb aufgenommen. An den zahlreichen Toren der rund 500 Meter langen Hallenfront stehen bereits Lkw transportbereit. Während an einer Ecke noch Baufahrzeuge fahren, Wege gepflastert werden und Arbeiter an Außenanlagen beschäftigt sind, werden im Innern Lagerragale bereits gefüllt. Womit genau, darüber rätselt man aber noch in Königs Wusterhausen.

Dass die recht versteckt gelegene Halle überhaupt existiert, hat die breitere Öffentlichkeit erst vor wenigen Tagen erfahren. Das Vorhaben war vom Eigentümer nicht groß kommuniziert worden, die Genehmigungsverfahren liefen unkompliziert und ohne öffentliches Aufsehen, auch den Bau selbst am abgelegenen Ende des Industriegebietes beobachtete nur, wer in einem der umliegenden Unternehmen arbeitete.

Anzeige

Amazon mutmaßlich Nutznießer der Ansiedlung

Ceva – eine Tochterfirma des global agierenden französischen Reederei- und Logistikkonzerns CMA CGM hat sich auf MAZ-Anfrage bislang noch nicht zum genauen Zweck der Halle geäußert. Allerdings geht man im Landkreis inoffiziell davon aus, dass der Handelsriese Amazon Nutznießer des „ Logistikzentrums Berlin Süd1“ am Ende des Niederlehmer Industriegebietes ist.

Amazon hat zwar erst im April ein eigenes Logistikzentrum in Kiekebusch in Betrieb genommen. Der Bedarf an weiteren Standorten ist aber ungebrochen, wie das Unternehmen selbst bestätigt. Auf Anfrage zum Standort Niederlehme heißt es: „Zusätzlich zum Ausbau unseres eigenen Netzwerks arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die bestimmte Logistik-Dienstleistungen für Amazon anbieten. Dies ist in der gesamten Branche Standard. Wir evaluieren kontinuierlich die Struktur unseres Netzwerks einschließlich der Nutzung von Dienstleistungen Dritter“, heißt es aus dem Konzern

Genehmigungsverfahren läuft seit 2018

Klar ist inzwischen, dass das Genehmigungsverfahren für die 56.000 Quadratmeter große Halle schon 2018 begonnen hat, und dass neben dem Landkreis aus das Königs Wusterhausener Rathaus beteiligt war. Als der Bauantrag 2018 gestellt wurde, sei die künftige Nutzung allerdings nicht eindeutig beschrieben gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Erst im August dieses Jahres sei eine Logistik-Nutzung für einen Teil der Halle beantragt worden.

Demnach soll die Halle 17 Stunden täglich in Betrieb sein. Zehn Lkw sollen während dieser Zeit stündlich vom Hof rollen. Das Rathaus sieht die Gefahr, dass sich die Verkehrssituation in der Stadt weiter verschärft – und deshalb sein Einvernehmen verwehrt. Landrat Stephen Loge ( SPD) hat aber bereits angekündigt, die Nutzung trotzdem zu genehmigen – der nahe gelegene Autobahnanschluss sei leistungsfähig genug.

Von Oliver Fischer