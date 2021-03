Königs Wusterhausen

Die Läden in der Königs Wusterhausener Innenstadt haben wieder geöffnet. Geschäftsinhaber und Kunden haben sich auf die besondere Situation eingestellt und zur Freude aller kann wieder geshoppt werden.

„Bitte klopfen“, so die Aufforderung an der Tür von „Midas – Feine Wäsche“ in der Bahnhofstraße. Ist gerade kein Kunde im Laden, öffnet Inhaberin Iljana Olitzsch die Tür. „Ich hab da im Schaufenster was gesehen, das ich gerne hätte“, erklärt Ursula Rudolf aus Zeesen, als sie den Laden betritt. Iljana Olitzsch findet auch gleich das Passende, kennt sie doch die Wünsche ihrer Stammkunden genau und Ursula Rudolf gehört zu ihnen. „Ich gehe gerne hier einkaufen und bin froh, dass ich es nun wieder kann. Man wird gut geraten und das Angebot trifft meinen Geschmack“, sagt sie. „Midas“ öffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Nach Möglichkeit sollten die Kunden ihren Wunschtermin unter 0 33 75/20 33 98 vorab vereinbaren. Die Größe des Ladens lässt jeweils nur einen zu. Wenn man Glück hat und es ist gerade niemand im Laden, geht der Einkauf auch ohne sich vorher angemeldet zu haben.

„Darf man da jetzt wieder rein?“, wollte eine Kundin wissen, die vor Komma 10 stand. „Wenn Sie die Kontaktdaten ausfüllen ja“, so die Antwort. Sie wollte nicht, also war auch kein Einkauf möglich. In allen Geschäften, die derzeit geöffnet haben, ist es erforderlich die Kontaktdaten zu hinterlegen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Bereitschaft des Öfteren nicht gegeben ist und die Kunden lieber auf den Einkauf verzichten. Komma 10 hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ohne vorheriges Anmelden können vier Haushalte gleichzeitig einkaufen.

„Ich hab mir ne Hose gekauft“, strahlt Rita Wagner als sie das Trendhaus in der Bahnhofstraße verlässt und verrät auch noch, dass es das ersten Mal seit einem Jahr sei, dass sie sich ein Teil gekauft habe und dazu auch noch ohne sich vorher angemeldet zu haben. Als sie nämlich vor dem Laden stand, war er leer und so konnte sie gleich rein. „Es war total schön, in aller Ruhe das auszusuchen, was mir gefällt“, sagt sie.

Erwin Wolter vom „Schuhhaus Wolter“ in der Cottbuser Straße freut sich nun wieder öffnen zu können. Von 10 bis 17 Uhr ist man für die Kunden da. Auch hier gilt: Terminvergabe unter Telefon 01 71/2 02 88 75. „80 Prozent der Sommerware ist bereits eingetroffen“, sagt Erwin Wolter. Allerdings als er am Donnerstag vor seinem Laden stand, war er doch etwas betroffen. Durch eine Baumaschine, die auf dem Fußweg stand war mal gerade nur noch ein ganz kleiner Spalt offen, um zur Tür des Ladens zu kommen. Was da gebaut wird, wollten die Arbeiter nicht sagen. Beeinträchtigt ist auch die Tür zum danebenliegenden Laden „Tintenklecks“, der von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Frühjahrskollektion im Modeversteck

Im „Modeversteck“ kann man einen ein- bis zweistündigen Termin buchen, um sich exklusiv von Karin Spengemann und ihrem Team über die neue Frühjahrskollektion zu informieren: 0 33 75/20 30 98

„Vereinbaren Sie jetzt telefonisch Ihren persönlichen Shopping-Termin unter 0 33 75/52 28 08“, ist auf einem Schild an der Tür von Ernsting`s Family in der Karl-Marx-Straße zu lesen. Dazu gibt es auch gleich noch Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen, die zu beachten sind. So wie unter anderem, dass die Terminvergabe nur innerhalb der regulären Öffnungszeiten erfolgt. Es ist eine zeitliche Beschränkung für den Shoppingbesuch auf 15 Minuten festgelegt und das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske ist verpflichtend. Aber auch, dass derzeit keine Anprobe möglich ist oder die Bitte, möglichst bargeldlos zu bezahlen.

In allen Geschäften (außer Komma 10) gilt „Click & Meet“ – es sei denn man hat Glück und es ist gerade keine weitere Kundschaft da.

Von Gerlinde Irmscher