Coronakrise: Das Capitol Kino in Königs Wusterhausen wartet auf die Wiedereröffnung

Königs Wusterhausen

Kino-Betreiber kämpfen in der Coronakrise ums Überleben. Auch das Traditionskino Capitol in Königs Wusterhausen steht vor großen Problemen.

„Es ist unglaublich, wie groß die Hilfsbereitschaft ist“, sagte Kinobetreiberin Anne Jurk. Um während der coronabedingten Schließzeit halbwegs über die Runden zu kommen, hatten sie und ihr Mann im März ein Spendenkonto (Infos unter www.capitol-kw.de) eingerichtet. Die Solidarität war enorm: Von dem gespendeten Geld konnte die Kinofamilie immerhin eine Monatsmiete stemmen.

Anzeige

Wiedereröffnung nicht in Sicht

Doch während das ganze Land Schritt für Schritt auf Normalbetrieb hochfährt, bangen die Betreiber des Kulturkinos in der Bahnhofstraße trotz der Spenden um ihre Existenz. Die zusätzlich von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ausgezahlte Corona-Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro ist inzwischen auch aufgebraucht. Und eine Wiedereröffnung nicht in Sicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Gruß am Kino Capitol in Königs Wusterhausen an die Passanten. Quelle: Frank Pawlowski

„Ohne ein deutliches Signal von der Politik, können wir nicht versprechen, ob wir überhaupt wieder aufmachen können“, so Jurk. Von den Corona-Lockerungen in Brandenburg profitierten die Kinos bisher nicht. Solange das Land keinen Termin zur Wiedereröffnung bekannt gibt, geht das Warten weiter – und sorgt für große Unsicherheit in der Branche.

Unterstützung vom Medienboard

Anne Jurk fühlt sich von der Politik vergessen: „Das Problem ist, dass wir als Kino keine anerkannte Kulturstätte sind. Wir fallen durch sämtliche Raster und profitieren daher auch nicht von den Kulturförderungen.“ Die Kinobetreiberin wünscht sich vor allem einen Zeitplan, um mit den Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung starten zu können: „Diese Ungewissheit ist unerträglich für uns.“

Immerhin gibt es jetzt Unterstützung von der Filmförderungsgesellschaft Medienboard Berlin-Brandenburg. Neben dem jährlichen Programmkinopreis, der in dieser Woche verliehen wird, vergibt das Medienboard zusätzliche finanzielle Unterstützungen an Programmkinos, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind.

10.000 Euro Soforthilfe für 61 Kinos

Streng genommen, hat der Kinopreis nichts mit der Pandemie zu tun. Das Medienboard verleiht den Programmkinopreis in diesem Jahr bereits zum 22. Mal. Das Capitol Kino bewirbt sich bereits seit Jahren um die Auszeichnung und räumt seit 2006 regelmäßig Prämien für sein außergewöhnliches Programm ab. Seit 2005 bietet das Kulturkino in Königs Wusterhausen eine Mischung aus Kino, Kabarett und Konzerte unter einem Dach.

In diesem Jahr hat die Filmförderungsgesellschaft die Preisprämien aufgrund der Coronakrise auf rund 1,5 Millionen Euro verdreifacht. Zudem erhielt jedes der 61 Kinos, das sich beworben hat, eine Soforthilfe in Höhe von 10.000 Euro. Die Soforthilfe wird nicht auf den Preis angerechnet, sondern zusätzlich gewährt. Der Zuschuss soll den Kinobetreibern dabei helfen, die Herausforderungen durch die Schließung, aber bei der Wiedereröffnung, etwa die Kosten für Hygienekonzepte, zu stemmen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie attraktiv ist Kino in Zeiten von Corona?

„Ohne den Zuschuss vom Medienboard wäre es jetzt schon ziemlich duster im Kino“, sagte Anne Jurk. Das leere Kino sei bedrückend, auch wenn die Projektoren zu Wartungszwecken regelmäßig laufen. Doch selbst wenn das Capitol bald wieder öffnen dürfte, fragt sich die Kinobetreiberin, wie es weitergehen soll. Der Kinosaal im Capitol bietet Platz für insgesamt 150 Gäste. Sitze frei zu lassen, sei technisch machbar. „Aber wirtschaftlich ist das fast nicht tragbar. Die große Pleite kommt noch“, befürchtet Jurk. Gleichzeitig fragt sie sich, ob ein Kinobesuch in diesen Zeiten für die Besucher überhaupt noch attraktiv ist. „Wir fühlen uns wie im falschen Film.“

Lesen Sie auch:

Von Josefine Sack