Königs Wusterhausen

Der große Zulauf in Königs Wusterhausen bei den Montagsdemonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen stellt die Organisatoren vor neue Herausforderungen. Grund dafür sind ausgerechnet die Corona-Auflagen, gegen die sich der Protest mit richtet.

Laut der aktuellen Verordnung sind höchstens 1000 Teilnehmer bei derartigen Zusammenkünften unter freiem Himmel erlaubt. In Königs Wusterhausen wurde diese Zahl zwei Mal hintereinander erreicht. Für den kommenden Montag werden Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass noch mehr Menschen zur Demonstration kommen.

Demo-Organisatoren halten zwei Demos nacheinander für möglich

Die Teilnehmer treffen sich bisher am Kirchplatz und starten ihren Rundgang durch die Innenstadt. Am Stadtbrunnen findet eine Abschlusskundgebung statt. Anmelder Tamir Al-Abadi sagte der MAZ, es wäre möglich, dass zwei Gruppen zeitversetzt vom Kirchplatz starten und es zwei Kundgebungen zum Abschluss gebe, wenn am Montag mehr als 1000 Menschen an der Demonstration teilnehmen wollen. Die Obergrenze findet er allerdings willkürlich.

Tamir Al-Abadi, Anmelder der Montagsdemos in Königs Wusterhausen von Kritikern der Corona-Politik Quelle: Frank Pawlowski

Laut Al-Abadi schlägt die Polizei für diesen Fall zwei Treffpunkte an verschiedenen Orten vor. Den organisatorischen Aufwand hält er aber für viel zu hoch, die Gespräche dazu mit der Versammlungsbehörde laufen gerade. In den Hygienekonzepten für die Montagsdemos sind die Einhaltung der Maskenpflicht, der Abstandsregeln und anderer Auflagen festgelegt. Bei den Demonstrationen sind laut Al-Abadi 50 bis 60 Ordner im Einsatz, die das kontrollieren.

Erste Corona-Proteste im Frühjahr 2020

Der 51 Jahre alte Zernsdorfer hat 2020 die ersten Corona-Proteste in Königs Wusterhausen mit organisiert. Anfangs waren es Abendspaziergänge an Sonntagen, später bildeten sich Menschenketten in der Schlossstraße vor dem Rathaus mit bis zu 200 Teilnehmern. Im August 2021 gab es zunächst die Kundgebungen auf dem Kirchplatz, die erste Demo durch die Stadt fand im September statt.

Die Proteste verliefen bisher friedlich. Al-Abadi führt das auf die „gute und enge“ Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei und mit der Versammlungsbehörde in Cottbus zurück. Alle Veranstaltungen seien angemeldet und somit legal. Außerdem befolgten die Demonstranten die aktuellen Corona-Auflagen. „Wir halten uns daran, auch wenn sie uns nicht passen.“

Demonstranten laufen am 27. Dezember durch Königs Wusterhausen. Quelle: Privat

Zu den Demos kämen normale Leute, auch viele Familien. „Es sind Menschen, die allgemein unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen sind“, sagt er. Darunter seien Geimpfte, die weitere Einschränkungen ablehnen. Einen Großteil der Demonstranten vermutet er aber im Lager derer, die sich, wie er selbst, nicht gegen Corona impfen lassen wollen.

Demo-Organisator: Teilnehmerfeld ist „bunt gemischt“

Doch so genau vermag das niemand zu sagen. „Es ist bunt gemischt“ sagt Al-Abadi, dessen Vater Iraker ist. Er nennt sich deshalb gern einen Deutschen mit Migrationshintergrund. Er führt das besonders dann ins Feld, wenn Kritiker der Corona-Demos vor rechtsextremen Tendenzen warnen. Als Beleg dafür wurde jüngst die Anwesenheit des früheren AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz bei den Demos sowie die von AfD-Politikern gewertet.

AfD-Fraktionschef ist Mitorganisator

Der Königs Wusterhausener AfD-Fraktionschef Jan Schenk ist Mitorganisator und trat schon als Redner auf. Vor Weihnachten veranstaltete die Gruppe „Christen in der AfD“ vor Beginn der Demo ein Weihnachtssingen auf dem Kirchplatz. Ein weiterer Unterstützer Al-Abadis ist Roald Hitzer, der parteiloser Direktkandidat bei der Bundestagswahl in Dahme-Spreewald war.

Die Teilnehmer der Montagsdemos treffen sich um 18 Uhr auf dem Kirchplatz. Quelle: Privat

Anhänger der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ verteilten kürzlich Flugblätter auf einer Montagsdemo. „Etliche Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung“ seien dabei gewesen, war anschließend in einem Interneteintrag der Partei zu lesen.

Tamir Al-Abadi sagt dazu: „Die wurden weder eingeladen, noch habe ich das mitbekommen.“ Von einer „Unterwanderung“ der Corona-Demonstranten durch Rechtsextreme könne aber keine Rede sein. Er spricht von Einzelfällen, die schwer zu verhindern seien. Die Versammlung ist für jeden zugänglich.

Die AfD, die vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet wird, sieht er hingegen als natürliche Unterstützerin der Demos, weil sie von Anfang an die Corona-Maßnahmen kritisiert habe. „Ob man sie nun mag oder nicht, sie nimmt ihre Rolle wahr und opponiert.“ Unter den Demonstranten seien viele Sympathisanten der AfD. „Das merkt man schon“, sagt Al-Abadi. Vertreter anderer Parteien seien „als Bürger“ ebenfalls stets willkommen, wie er sagt. Parteipolitik sei aber unerwünscht.

Das sagt die Polizei zu den Demos in Königs Wusterhausen

Die Polizeidirektion Süd spricht von einem „überwiegend bürgerlichen Spektrum“ der Demo-Teilnehmer in Königs Wusterhausen. Die Versammlung gehöre außerdem zu den wenigen angemeldeten Veranstaltungen in Brandenburg. „Dadurch können wir koordinieren. Es ist immer wichtig, mit uns zu reden, dann finden wir gemeinsam Wege. Wir sind nicht da, um Veranstaltungen zu verhindern“, sagte Sprecherin Ines Filohn.

Beim Mobilen Beratungsteam, das zum Rechtsextremismus in Brandenburg berät, teilt man die Einschätzung zu den Teilnehmern. Die Aktion der rechtsextremen Kleinpartei bei der Demo wurde registriert. Flyer seien auch zuvor schon in Königs Wusterhausen verteilt worden, hieß es.

Aufruf in Telegram-Gruppen

Aufgerufen zu den Demonstrationen wird in Gruppen des Mitteilungsdienstes Telegram, wie in der Königs Wusterhausener Gruppe „Freiheitsboten“, die Tamir Al-Abadi gegründet hat. Bis vor kurzem war sie öffentlich, inzwischen erhalten nur noch eingeladene Nutzer Zugang. Eine Verbindung zu den Querdenkern bestreitet Al-Abadi. „Die Freiheitsboten haben nichts damit zu tun.“

Kritik an den Demos vom Bündnis „Stille Mehrheit“

In Königs Wusterhausen stoßen die Montagsdemonstrationen auch auf Kritik. Befürworter der Corona-Maßnahmen veröffentlichten als „Bündnis Stille Mehrheit“ einen Aufruf. „Wir kritisieren, dass sich ungeachtet der steigenden Inzidenzen, weiterhin zahlreiche Menschen jeden Montagabend in KW treffen“, heißt es darin. Die Demonstranten seien keine Mehrheit aus Königs Wusterhausen. „Wir sind die stille Mehrheit, die verstanden hat, dass der Kampf gegen dieses Virus ein Kampf der breiten Wissenschaft um die neuesten Erkenntnisse und um ein ständiges Abwägen der Verhältnismäßigkeiten der Maßnahmen ist.“

Die 46 Erstunterzeichner fordern ein „solidarisches und soziales Miteinander“ während der Pandemie in Königs Wusterhausen. Knapp 1300 Menschen haben den Aufruf, der als Petition auf der Online-Plattform change.org läuft, bisher unterschrieben.

Tamir Al-Abadi weist die Kritik zurück. „Wir sind nicht rücksichtslos, wir halten uns strikt an die Auflagen.“ Er bezweifelt, dass die Initiatoren für eine Mehrheit sprechen. „Es gibt sicher viele, die still sind. Aber ich würde nicht sagen, dass sie alle Maßnahmen gut finden und mittragen.“

Von Frank Pawlowski