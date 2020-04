Königs Wusterhausen

Das Klinikum Dahme-Spreewald, zu dem auch das Königs Wusterhausener Achenbach-Krankenhaus gehört, hat am Montag 650 Stoffmasken bekommen, die eine Initiative aus 70 Näherinnen in ihrer Freizeit angefertigt hat. Die Inhaberin der Zeuthener Stoffkiste, Andrea Schäfer, übergab sie an Klinkumsgeschäftsführer Michael Kabiersch. 3000 Masken sollen es insgesamt werden.

Idee aus der Nachbarschaft

Es begann mit der Idee einer Nachbarin in Königs Wusterhausen, die Ende März selbst genähte Masken ins Krankenhaus brachte, wie das Klinikum am Montag mitteilte. Damit verbunden war die Idee, diese vielleicht in Gruppen zu produzieren. Das ist aufgrund der geltenden Bestimmungen leider nicht möglich. Mit Gesprächen, Erprobung und weiteren Schnittmustern erhielt das Klinikum Dahme-Spreewald dann Kontakt mit der Inhaberin der Zeuthener „Stoffkiste“, die geeignete Stoffe im Auftrag des Klinikums ebenso beschaffen konnte wie Drähte und Bänder, damit die Masken eng anliegen und die untere Gesichtspartie rundum abdecken.

Klinikum entwickelte Schnittmuster mit

Andrea Schäfer überreichte nun dem Geschäftsführer des Klinikums, Michael Kabiersch, die ersten 650 Exemplare. „Wir sind insgesamt 70 Näherinnen und haben uns genau an die Vorgaben gehalten.“ Sie und die anderen Näherinnen nehmen sich Zeit für diese gute Tat, auch manche Pflegekräfte des Klinikums nähen in ihrer Freizeit. Kennengelernt haben sich die Näherinnen vor allem über Aufrufe bei Facebook, sie wohnen im weiteren Umfeld von Königs Wusterhausen und sogar in Blankenfelde. „Die Idee ist großartig und wir sind ganz überwältigt von dieser Initiative und auch anderen Formen der Unterstützung“, bedankt sich der Geschäftsführer. „Das Medizinprodukt Mundschutz (MNS) ist damit nicht ersetzbar, aber die ehrenamtlich genähten Masken sind zur Reduzierung von Risiken bei sozialen Kontakten nützlich. Wir lassen die Masken vor dem erstem Einsatz mit 95 Grad Celsius waschen und empfehlen, diese nach Gebrauch wieder zu kochen.“ Für die Mitarbeiter des Klinikums werde auch die Krankenhausgesellschaft Sana zusätzliche Masken zur Verfügung stellen. Sie ist mit 49 Prozent am Klinikum Dahme-Spreewald beteiligt, die anderen 51 Prozent hält der Landkreis.

Medizinische Masken in Risikobereichen

In bestimmten Bereichen oder in Risikobereichen kommen weiterhin nur die zugelassenen Medizinprodukte zum Einsatz, in „patientenfernen“ Bereichen sind die weißen oder bunten Masken jedoch gut nutzbar. Das Tragen einer Maske erinnert die Träger, das eigene Gesicht nicht spontan zu berühren und schützt die Menschen in seiner Nähe, sofern Nähe nicht ganz vermeidbar ist.

Stoffkiste derzeit geschlossen

Andrea Schäfer musste nicht nur ihren Laden schließen, auch ihre Nähkurse und ihr Stoffcafé sind gegenwärtig nicht möglich, immerhin der Online-Shop darf weiter bestehen. Jetzt stellte sie mit Erstaunen fest, dass „manche Stoffe derzeit nicht lieferbar sind, sogar die kochfesten Gummibänder brauchen längere Zeit bis zur Lieferung. Das liegt daran, dass Stoffe und auch Bänder häufig in Spanien oder Italien produziert werden.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline