Corona: Stadtpolitiker wollen Millionen-Rettungsschirm aufspannen

Königs Wusterhausen

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung haben einen Corona-Rettungsschirm für Königs Wusterhausen vorgeschlagen. Mit rund einer Million Euro sollen Gewerbetreibende, soziale Einrichtungen und Vereine unterstützt werden, die in Not geraten. Das Sofortprogramm soll zusätzlich zu den Maßnahmen von Bund und Land laufen, teilten die Initiatoren am Mittwoch mit.

Folgen von Schließungen

Jede Schließung eines Geschäfts, eines Vereins oder einer Einrichtung wegen der Corona-Krise sei „ein schlimmer Verlust für die Inhaber und auch ein Verlust für unsere Stadt“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionen von SPD, CDU, Linke, Wir-für-KW/BVO sowie Bündnis 90/Grüne sowie der fraktionslosen Stadtverordneten Stefan Lummitzsch und Dirk Marx. „Wir müssen als Stadt alle Kräfte bündeln und jetzt schnell und unbürokratisch helfen.“

Wer Hilfen beantragen kann

Laut dem Vorschlag sollen Soloselbstständige im Haupterwerb, Freiberufler und kleine Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten, die ihren Sitz in Königs Wusterhausen haben und beim Finanzamt gemeldet sind, Hilfen aus dem KWer Rettungsschirm beantragen können. Antragsteller müssten „glaubhaft nachweisen“, dass sie durch Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und dadurch Verbindlichkeiten der kommenden drei Monate voraussichtlich nicht bedienen könnten. Vereine aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales, die im Stadtgebiet tätig sind, können ebenfalls Hilfen beantragen.

Maximal 5000 Euro

Die einmalige Soforthilfe soll maximal 5000 Euro betragen und muss nicht zurückgezahlt werden. Weiterhin sieht der Rettungsschirm vor, dass Vereinen, die städtische Grundstücke gepachtet haben, während der Krise die Pacht- und Nutzungsgebühren für städtische Sportanlagen erlassen werden.

Richtlinie zur Umsetzung

Eine Richtlinie zur Umsetzung des Rettungsschirms haben die Initiatoren ebenfalls vorgelegt. Mit dieser Zuarbeit für die Stadtverwaltung könne die Auszahlung der Gelder sofort beginnen. Zur Finanzierung des Programms schlagen die Stadtverordneten vor, dass die Stadt einen Kredit in Höhe von 1,3 Millionen Euro an ihre Entwicklungsgesellschaft Ebeg zurückfordert.

Bitte an den Bürgermeister

Die Initiatoren bitten Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW), den Rettungsschirm im Einvernehmen mit der SVV-Vorsitzenden Laura Lazarus ( CDU) schon am 9. April in Kraft zu setzen. „Damit können die Regelungen noch vor Ostern in Kraft treten und finanzielle Hilfen umgehend beantragt und ausgezahlt werden.“ Die Stadtverordnetenversammlung könne frühestens Mitte April darüber entscheiden.

Landeshilfe reicht nicht

Fraktionsvorsitzender Christian Dorst (WfKW/BVO) sagte, die Maßnahmen des Landes seien zwar eine große Hilfe, würden für viele aber nicht ausreichend sein, um mittelfristig das finanzielle Überleben zu sichern. „In dieser Situation möchten wir das aus unserer Sicht Machbare seitens der Stadt auf den Weg bringen“, sagt er. SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz sagte: „ich bin froh, dass wir mit unseren gemeinsamen Anträgen die Existenzängste vieler Unternehmen und Vereine etwas auffangen können.“ Er sprach von Hilfen für die „lokalen Heldinnen und Helden“.

Es wurden Anträge zum Rettungsschirm, zur Richtlinie und zum Pachterlass eingereicht. Aus dem Rathaus gab es bis zum Abend noch keine Stellungnahme zu den Vorschlägen, die am Nachmittag veröffentlicht wurden.

Vorschlag aufgegriffen

Mit dem Rettungsschirm greifen die Stadtverordneten einen Vorschlag von Königs Wusterhausens Ex-Bürgermeister Lutz Franzke ( SPD) auf, der kürzlich eine Soforthilfe für kleine Unternehmen in Königs Wusterhausen aus dem Stadthaushalt angeregt hatte. Die Stadtverwaltung äußerte Bedenken, unter anderem wegen der Finanzierung. Wildau und Zeuthen haben jüngst lokale Corona-Soforthilfen für Gewerbetreibende beschlossen. In Bestensee wird darüber diskutiert, ein Beschuss steht noch aus. Die Summen der jeweiligen Hilfsfonds liegen zwischen 100.000 und 150.000 Euro.

Von Frank Pawlowski