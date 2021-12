Königs Wusterhausen

Am Montagabend demonstrierten in Königs Wusterhausen laut der Polizei erneut etwa 1000 Bürger gegen die Corona-Maßnahmen. Mit Trillerpfeifen, Trommeln und Lichterketten zogen die Teilnehmer beginnend vom Kirchplatz aus durch die Stadt.

Die Proteste sind nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Für Demonstrationen gilt in Brandenburg aufgrund der hohen Infektionszahlen eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern. Auch muss neuerdings eine Maske getragen werden.

Kritik an den Protesten

Die Demonstrationen finden seit rund einem Jahr statt. Allerdings hatte sich seit Mitte Dezember die Zahl der Teilnehmer deutlich erhöht. Waren es zuvor in der Regel nur 100 Demonstranten, kamen zehn Tage nach der Tragödie von Senzig schon 850 Menschen, in der Woche vor Weihnachten 1000 Teilnehmer zusammen.

An den Demonstrationen nahmen auch Vertreter der AfD teil, darunter der Fraktionsvorsitzende in der Stadtverordnetenversammlung, Jan Schenk, und der Kreistagsabgeordnete Gerd Winzer. Zudem war auch Andreas Kalbitz dort.

Als Reaktion auf die Demonstrationen haben einige Königs Wusterhausener eine Petition für die Corona-Maßnahmen gestartet. Das Bündnis „Stille Mehrheit“ betont darin, dass die Demonstranten nicht die Mehrheit in der Stadt seien und rufen zum solidarischen und sozialen Miteinander, dem Einhalten der Coronaregeln und zum Impfen auf. Inzwischen haben über 1100 Menschen die Petiton unterschrieben.

Die Corona-Zahlen im Überblick

Derweil wurden am 28. Dezember für Dahme-Spreewald 57 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit zuletzt auf 367 (Land Brandenburg: 384).

Seit Beginn der Pandemie gab es 17.091 bestätigte Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald, der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 323 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind 32 Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt, es sind neun an der Zahl, sechs von ihnen werden beatmet. 35 Intensivbetten gibt es in LDS, 28 sind belegt. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Von Steve Reutter