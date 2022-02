Königs Wusterhausen

Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit im Landkreis Dahme-Spreewald insgesamt 418 Neuinfektionen. Im Vergleich zum Montag mit 110 Neuinfektionen ist dies ein starker Anstieg.

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie in Dahme-Spreewald insgesamt 24.412 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Landkreis hat 173.300 Einwohner. 348 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Erst am Montag kam ein weiterer Todesfall hinzu.

Dennoch sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz zum sechsten Mal in Folge. Wurde der Inzidenzwert am Mittwoch, dem 26. Januar, noch mit 1.559 angegeben, liegt er mit Stand vom Montag, dem ersten Februar, bei 1.149.

Zum Vergleich: Für den Nachbarkreis Teltow-Fläming wird eine Inzidenz von 1.509 gemeldet. Den niedrigsten Wert in Brandenburg meldet Elbe-Elster mit 504, den höchsten Märkisch-Oderland mit insgesamt 2.000. Die landesweite Inzidenz für Brandenburg betrug am Montag 1.385.

Königs Wusterhausen: Hier können Sie sich impfen lassen

Laut dem Intensivbettenregister Divi sind zehn Prozent der Intensivbetten in Dahme-Spreewald mit Covid-Patienten belegt, es sind vier an der Zahl, ein Patient wird invasiv beatmet. 35 Intensivbetten gibt es in LDS, 30 sind belegt. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Im Landkreis Dahme-Spreewald impfen zahlreiche Hausärzte. Es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten. Der Landkreis betreibt zudem das Impfzentrum im Flughafen Schönefeld (Terminal 5), in dem Dienstags bis Samstags von 10 bis 18 Uhr geimpft wird.

Im Wildauer A10-Center (Chausseestraße 1, 15745 Wildau) wird von 9.30 bis 17 Uhr geimpft. Auch im DRK-Zentrum Lübben wird weiterhin Dienstags bis Freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr geimpft. In Königs Wusterhausen können sich Interessierte dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr in der Paul-Dinter-Halle impfen lassen.

Von Steve Reutter