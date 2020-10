Königs Wusterhausen

Am Montag, kurz nach 19 Uhr, war der Eklat ein weiteres Mal perfekt. Die Vorsitzende der Königs Wusterhausener Stadtverordnetenversammlung, Laura Lazarus ( CDU) kündigte eine 45-minütige Unterbrechung der SVV-Sitzung an, weil die Paul-Dinter-Halle gelüftet werden musste. Darüber, ob die Sitzung anschließend fortgesetzt werden sollte, ließ sie abstimmen. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) protestierte lautstark.

Es gebe eine Gefährdungsbeurteilung für die Paul-Dinter-Halle, sagte Ennullat. Danach dürfe die Halle nur für zwei Stunden genutzt werden. Lediglich im Ausnahmefall dürfe man länger sitzen, dann aber nur nach einer langen Lüftungsphase. Weil die Halle auch nicht mehr beheizt werden könne, werde es sehr kalt, sagte Ennullat. Sein Fazit: „Sie können gar nicht abstimmen lassen. Sie haben dafür zu sorgen, dass hier Schluss ist.“

SVV verpflichtet Ennullat zum Dableiben, Bürgermeister weigert sich

Die Stadtverordneten, deren Mehrheit die Gefährdungsbeurteilung für Humbug hält, stimmten trotzdem ab und entschied mehrheitlich, dass die Sitzung nach der Pause fortgesetzt wird. Zudem beschlossen sie, dass auch der Bürgermeister dableiben muss. Ennullat weigerte sich aber. Während er sich bei den vorhergehenden Sitzungen noch zur weiteren Teilnahme verdonnern ließ, verschwand er diesmal gemeinsam mit seinen Verwaltungsmitarbeitern und dem überwiegenden Teil der Fraktionen FWKW und UBL/UFL nach Hause. Die SVV war nach der Pause auf sich allein gestellt. Die Stadtverordneten diskutierten über Anträge der Verwaltung, ohne dass es eine Rückmeldung aus dem Rathaus dazu gab. Theresa Nordhaus (Grüne), die stellvertretende SVV-Vorsitzende, musste Protokoll führen. So ähnlich läuft es seit Mai in jeder Sitzung.

Bemerkenswert daran: Königs Wusterhausen ist die einzige Kommune in der Umgebung, in der die Ratssitzung ein solches Problem ist. Die meisten Gemeindevertretungen tagen in den vorhandenen Turnhallen, und das ohne viel Theater. Der Kreistag ist ins Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Wildau umgezogen, wo stundenlang getagt wird. Um die Zuschauer nicht in die Halle zu zwingen, haben die Eichwalder in der Corona-Hochphase zumindest eine Tonübertragung ihrer Sitzungen organisiert. Und die Gemeinde Zeuthen hält ihre Sitzungen sogar als eine Art Zoom-eMeeting ab. Geladene Gäste oder Gemeindevertreter werden auf einer Videoleinwand zugeschaltet. Die eigentliche Sitzung, bei der auch viele Gemeindevertreter präsent sind, wird professionell gefilmt und übers Internet gestreamt.

Dreher ( CDU ): „Weshalb können andere Gemeinden virtuelle Sitzungen abhalten?“

Diese Möglichkeiten werden Brandenburger Kommunen mit der Notlagenverordnung in Corona-Zeiten auch eingeräumt. Die Verordnung bietet verschiedene Möglichkeiten an, die Sitzungsprobleme, die wegen der Pandemie entstehen, in den Griff zu bekommen. In Königs Wusterhausen hingegen pflegt man die Probleme weiter. Seit einem halben Jahr gibt es Streit, eine halbleere Turnhalle und Beschlüsse, die im Zweifel vom Rathaus hinterher beanstandet werden, weil wichtige Gegenargumente womöglich nicht gehört oder ausgetauscht wurden.

„Ich frage mich, weshalb andere Gemeinden es hinbekommen, virtuelle Sitzungen abzuhalten und wir nicht“, fragte CDU-Mann Peter Dreher am Montag in die Runde. Eine Antwort aus der Verwaltung gab es nicht – es war niemand mehr da.

Ennullat will Aufgaben von SVV auf Hauptausschuss übertragen

Dabei gab es in Königs Wusterhausen durchaus Versuche, andere Lösungen zu finden. Die Verwaltung schlug andere Turnhallen vor, in denen es allerdings stets Konflikte mit dem Schulsport gegeben hätte. Die Stadtverordneten wollten in die Finanzschule – gegen diesen Ort sperrt sich aber der Bürgermeister. Der Raum sei zu klein, Zuschauer könnten nicht teilnehmen, der Grundsatz der Öffentlichkeit sei nicht gewahrt, argumentiert er.

Bürgermeister Ennullat wollte stattdessen lieber wesentliche Aufgaben der SVV auf den deutlich kleineren Hauptausschuss übertragen. Dieser Vorschlag aber brüskierte die Stadtverordneten. „Das ist ein billiger Versuch, die SVV einzuschränken und unliebsame Diskussionen nicht mehr führen zu müssen“, schimpfte etwa SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz am Montag. So etwas käme nur infrage, „wenn die halbe SVV im Krankenhaus liegt“. Der fraktionslose Stadtverordnete Stefan Lummitzsch witterte einen Versuch Ennullats, „die wackeligen Mehrheitsverhältnisse im Hauptausschuss zu nutzen, um strittige Themen durchzubekommen“. Auch CDU, Linke und Grüne wiesen den Vorschlag entrüstet zurück.

Sitzungen künftig in der Fachhochschule für Finanzen?

Auf Vorschlag von Georg Hanke ( SPD) wurde am Montag aber ein Beschluss gefasst, der die Probleme tatsächlich lösen könnte. Die Stadtverordneten ermächtigten ihre Vorsitzende Laura Lazarus zu entscheiden, wo die Sitzungen unter Beteiligung der Öffentlichkeit künftig stattfinden. Lazarus könne sich dann für die Finanzhochschule entscheiden. Besucher könnten dort im Foyer sitzen und von dort die Sitzung per Videostream übertragen, so Hanke. Der Beschluss wurde mit großer Mehrheit gefasst. Widerstand vom Bürgermeister gab es keinen. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da.

