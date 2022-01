Dahme-Spreewald

Während in Potsdam die Inzidenzen auf Rekordstände schnellen, in Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz hingegen so niedrige Zahlen registriert werden wie lange nicht mehr, hat sich Dahme-Spreewald in der Mitte eingependelt. Der Landkreis weist weiterhin hohe Infektionszahlen auf, aber der erwartete und befürchtete Omikron-Effekt bleibt noch aus.

Am Freitag hat das Landesamt für Gesundheit die Inzidenz für den Landkreis mit 515 angegeben, das sind gerade einmal drei mehr als am Donnerstag. 170 Neuinfektionen wurden für den Landkreis registriert, das sind ähnlich viele wie am Freitag vor einer Woche.

Vier weitere Tote in LDS gemeldet

Auch in den Kliniken gab es keine große Bewegung. Nach wie vor werden 16 coronapositive Patienten in einem Krankenhaus im Landkreis behandelt. Acht davon liegen auf der Intensivstation, sechs müssen beatmet werden. Diese Werte verändern sich seit Tagen kaum. Aber: Es sterben nach wie vor Menschen an oder mit dem Virus. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 336.

Und im Gesundheitsamt des Landkreises geht man derzeit auch nicht davon aus, dass Dahme-Spreewald von einer Welle verschont bleibt. Die Omikron-Verdachtsfälle nehmen zu, Stand Freitag wurden mehr als 160 Positiv-Meldungen aus dem Landkreis auf eine Ansteckung durch die Omikron-Variante eingestuft. Im nördlich angrenzenden Berliner Stadtbezirk Neukölln hat die Variante die Inzidenz bereits auf über 1300 ansteigen lassen. Ein Übergreifen der Variante werde sich nicht vermeiden lassen, heißt es.

Impfangebot für Kinder in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen

Das Impfangebot in der Königs Wusterhausener Paul-Dinter-Halle ist in der kommenden Woche für Erwachsene nur am Dienstag und am Donnerstag zugänglich. Am Mittwoch bietet die Stadt im Zusammenarbeit mit dem Landkreis und dem Achenbachkrankenhaus einen Impftermin für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren an. Die Zweitimpfung kann am Mittwoch, 9. Februar, ebenfalls in der Dinter-Halle erfolgen.

Geimpft wird zwischen 14 und 18 Uhr. Mindestens ein Elternteil muss dabei sein. Die Sorgeberechtigten müssen den Impfausweis des Kindes mitbringen und sich selbst ausweisen können. Informationen zur Impfung Minderjähriger und einen Anamnesebogen gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Von Oliver Fischer