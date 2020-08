Friedersdorf

„Rock trifft Country“ war vom 10. bis 12. Juli zum 22. Country- und Truckerfest auf dem Reitplatz in Friedersdorf geplant. Das Friedersdorfer Country-Team hatte ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das dann leider wegen Corona ausfallen musste.

Auf dem Reitplatz ist genügend Platz

So ganz geschlagen geben will sich das Team nun doch nicht und lädt vom 4. bis 6. September zu Country Live-Musik ein. „Wir machen das, was Corona möglich macht“, erklärt Ulrich Ruß. Auf dem Reitplatz ist genügend Platz, um Abstand zu halten. Die Besucherzahl ist auf 900 begrenzt. Camping ist nicht möglich und die Trucker werden auch nicht da sein.

Am 4. September 18 Uhr spielt das Country-Duo „Fair-Schärft“, Einlass auf den Reitplatz ist ab 15.00 Uhr. Am Samstag, 5. September können sich die Besucher ab 12 Uhr auf Misses Sunshine, Little Rainbow, Southern Company und TFD Sabine freuen, Einlass ab 10 Uhr. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 6. September ab 11 Uhr einen Country-Brunch mit Hufeisen.

Karten ausschließlich im Vorverkauf

Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf, der am 22. August beginnt, bei der Raiffeisen Tankstelle in Friedersdorf, den Raiffeisenmärkten in Heidesee, Musikladen Brusgatis in Königs Wusterhausen und an der Theaterkasse im S-Bahnhof Berlin Alexanderplatz.

„Wir haben uns kurz entschlossen, die Sache unter den gegebenen Umständen noch einmal anzupacken und das Country-Team freut sich nun wieder eine Aufgabe zu haben“, sagt Ulrich Ruß. Das 22. Große Country- und Truckerfest ist für den 9. bis 11. Juni 2021 geplant. „Wir konnten alle Verträge um ein Jahr verschieben“, freut sich Ruß.

