Königs Wusterhausen

Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus ist von Oktober auf November um 0,1 Prozentpunkte gesunken und liegt nun bei 4,3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat sich um 81 auf 2.819 Personen verringert. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 3,5 Prozent. „Der Anstieg ist größtenteils auf Pendler zurückzuführen“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter des Geschäftsstellenverbundes Dahme-Spreewald. Im Landkreis beträgt die Arbeitslosenquote 4,0 und bundesweit 5,9 Prozent.

Der Zugang an Arbeitsstellen von Oktober auf November betrug 249, so dass es derzeit 1.461 offene Stellen im Bestand des Geschäftsstellenbezirkes gibt. „Für mich ist es nicht schlüssig, dass die Arbeitgeber Stellen melden, es aber kaum Vorstellungsgespräche gibt, um die Stellen zu besetzen“, so Boris Müller. Die Bundesagentur für Arbeit verfüge über umfassende Online-Angebote. Boris Müller appelliert an die Kunden, diese zu nutzen.

Kunden erreichen Vermittler bald direkt per Telefon

Für Kunden des Jobcenters wird es ab 1. Januar 2021 eine Neuerung geben, wie Volker Basche, Leiter des Jobcenters Dahme-Spreewald berichtet. So sollen Gespräche dann nicht mehr über ein Servicecenter laufen, geplant ist, dass Kunden ihre Arbeitsvermittler telefonisch direkt erreichen können.

Der Bestand an gemeldeten Ausbildungsstellen im Berufsberatungsjahr 2019/2020 liegt im Landkreis bei 925, das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Es sei ein gutes Zeichen, dass die Firmen konkret planen, trotz Corona auszubilden, so Basche. Allerdings liege derzeit die Zahl der gemeldeten Bewerber auf eine Ausbildungsstelle mit 849 unter dem aktuellen Angebot.

Von Gerlinde Irmscher