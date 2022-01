Dahme-Spreewald: Arbeitslosenquote unverändert zum Vormonat

Königs Wusterhausen

Von November auf Dezember ist die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus um 49 auf 2447 Personen gestiegen. Der saisonbedingte minimale Anstieg hat sich nicht auf die Arbeitslosenquote niedergeschlagen. Sie liegt wie schon im Vormonat bei 3,6 Prozent. Der Landkreis verzeichnet 3,5 Prozent. Die Werte liegen deutlich unter der Quote von 5,4 in Brandenburg und der Deutschland-Quote von 5,1 Prozent. Der Bestand der Arbeitsstellen im Geschäftsstellenbezirk hat sich im Dezember um 27 auf 1450 erhöht.

Sei 1. Januar 2022 hat die Agentur für Arbeit ein neues e-Service Angebot. „Konnte man bisher online eine Arbeitssuchmeldung, wie auch den Arbeitslosengeldantrag abgeben, Terminvereinbarungen und Videogespräche tätigen, kann man sich nun auch rund um die Uhr arbeitslos melden“, berichtet Boris Müller, Bereichsleiter im Geschäftsstellenverbund Dahme-Spreewald der Agentur für Arbeit Cottbus. Voraussetzung ist ein Ausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion.

Verbesserter Service

Auch das Jobcenter Dahme-Spreewald bietet jetzt einen verbesserten Kundenservice an. „So haben unsere Kunden kein Call-Center mehr am anderen Ende der Leitung, sondern Mitarbeiter aus dem Jobcenter“, sagt Geschäftsführer Volker Basche. Dazu ist die 03375/279-700 für den nördlichen Zugangsbereich (Altkreis Königs Wusterhausen). Die Mitarbeiter sind Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

Das Netzwerk Zukunft bietet am 25. Januar von 17 bis 19 Uhr eine digitale Infoveranstaltung unter dem Motto: wie weiter nach dem Abitur?- Eltern als Berufswahlbegleiter an. Es gibt Einblicke in unterschiedliche Berufswege und deren Zukunftsaussichten, können Fragen an die Experten der Agentur für Arbeit, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer Cottbus sowie der Studienberatung und dem Netzwerk Zukunft gestellt werden. Info unter www.elternpower-brandenburg.de

Von Gerlinde Irmscher