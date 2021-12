Königs Wusterhausen

Wer in Dahme-Spreewald noch auf der Suche nach einem leckeren und traditionellen Silvester-Karpfen ist, wird bei Olaf Muckwar und in seiner Bestenseer Fischerei fündig.

500 Kilogramm an Karpfen hat er bis jetzt verkauft, doch ist noch genügend vorhanden. „Ich hoffe, dass ich insgesamt etwas über eine Tonne verkaufe“, sagt der 51-jährige Fischer. Dann sei es in diesem Jahr ein gutes Geschäft gewesen.

Er fischt in den Gewässern Dahme-Spreewalds

Seit März 1993 betreibt er die Fischerei in Bestensee, die unmittelbar am Pätzer Vordersee liegt. Lange führte er das Geschäft dort mit seinem Meister, der ihn ausbildete. „Leider ist er mit 57 Jahren aber viel zu früh verstorben“, sagt Muckwar. Seit nunmehr zwölf Jahren führt er die Fischerei inzwischen also alleine.

Zur Fischerei gekommen ist er vor allem wegen seines Onkels. Damals, im Jahr 1986, seien die Lehrstellen rar gewesen. Sein Onkel war aber der Hauptbuchhalter in dem Fischerei-Betrieb. „Er legte ein gutes Wort für mich ein“, sagt Muckwar. Und es gelang: Mit 16 Jahren durfte er seine Ausbildung beginnen. Inzwischen hat er etwa 520 Hektar an Gewässern gepachtet, in denen er fischen darf.

Dazu gehören beispielsweise der Pätzer Vorder- und Hintersee, der Todnitzsee, Frauensee und der Zeesener See. Laut Muckwar befänden sich alle in Brandenburg gängigen Fischarten in den Gewässern – etwa Aale, Zander, Hechte und Karpfen.

Die Fische halten das Wasser stellenweise eisfrei

Zu dieser Jahreszeit ist der Pätzer Vordersee, an dem die Fischerei liegt, fast vollends zugefroren. Nur am Ufer des Betriebs ist eine kleine Fläche eisfrei, in der sich etliche Fische in einer Hälteranlage von Muckwar tummeln. „Die Fische dort schwimmen auf einem recht kleinen Raum sehr eng zusammen, wodurch sie das Wasser an der Stelle warm und eisfrei halten“, sagt er. 300 bis 400 Fische würden sich in der Hälteranlage befinden – das sind in etwa anderthalb Tonnen.

In diesen Hälteranlagen bleibt das Wasser wegen der Bewegung der vielen Fische eisfrei. Quelle: Steve Reutter

Umfangreich gefischt wird von laut Olaf Muckwar so lange, wie das Wasser eisfrei ist – meist von April bis Oktober. Dafür nutzt er vor allem Reusen, von denen er etwa 25 bis 30 in den Gewässern hat. Zusätzlich nutzt er auch etliche Stellnetze, bei denen aufgrund der feinen Netze vor allem größere Fische hängenbleiben würden, kleinere könnten wiederum aus ihnen entweichen.

Die 60 bis 70 Stellnetze in seinem Besitz hat er zu Hause selbstgebaut. „Bis zu sieben Stunden dauert es, eines dieser Netze zu bauen“, sagt er. Etwa drei Jahre würde ein solches Netz halten, dann würde es wegen der Fische kaputt gehen. Die Reusen hingegen halten bis zu 30 Jahre, „wenn man sie gut pflegt“, sagt Muckwar.

Silvester, der Valentinstag für Fischer

Der wichtigste Monat im Jahr sei für ihn der Dezember. „Es ist wie der Februar und speziell der Valentinstag für Blumenhändler“, sagt er. Deshalb konzentriere er sich ab Mitte November eines jeden Jahres vor allem auf die Fischerei von Karpfen. In vielen Familien ist es Tradition, dass der die Fischart zu Silvester auf dem Tisch landet. Bis zu zehn Stunden arbeite er wegen der Feiertage aktuell.

Alleine würde er das nicht schaffen. Deshalb würden ihm zu dieser Zeit seine Frau und seine Mutter helfen. „Gerade zu den Feiertagen muss die ganze Familie ran“, sagt er und lacht dabei. Seine vier Öfen würden unentwegt brennen und mit Fischen voll sein. Und wer noch einen Karpfen bei Olaf Muckwar kaufen möchte: 6,20 Euro kostet ein Kilo des Fisches bei ihm.

Diesen Karpfen wird Olaf Muckwar wohl wieder freilassen. „Er ist zu groß, den wird vermutlich niemand kaufen“, sagt er. Quelle: Steve Reutter

Zusammen mit seiner Familie bereitet er sie für Kunden küchenbereit zu. Dazu zählt etwa, dass die Fische geräuchert und filetiert werden. Als Fischer ist es nicht die Hauptarbeit, die Tiere zu fangen, „sondern das Be- und verarbeiten der Fische“, sagt er.

Von Steve Reutter