Dahme-Spreewald

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Werftstraße in Niederlehme. Die Kollision eines Lkw mit einem Audi hatte einen Sachschaden von rund 1000 Euro zur Folge. Am späten Nachmittag an der Ampelkreuzung der Chausseestraße in Wildau zur Autobahn-Anschlussstelle waren außerdem zwei Pkw zusammengestoßen. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Einen weiteren Verkehrsunfall gab es im Kreisverkehr Am Möllenberg in Niederlehme. Ein Opel prallte gegen einen Citroen, was mit einem Schaden von ungefähr 4000 Euro endete. Auch am Mittwochmorgen in Königs Wusterhausen waren in der Karl-Marx-Straße ein Opel und ein Kleinwagen der Marke Volkswagen zusammengestoßen. Bei einem Gesamtschaden von rund 5000 Euro war das Verursacherfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In allen Fällen blieben die Autoinsassen unverletzt und die Fahrzeuge mit einer Ausnahme trotz der Beschädigungen betriebsbereit.

Von MAZonline