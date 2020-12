Wildau

In Dahme-Spreewald sind Wildau und Königs Wusterhausen als Standorte für Corona-Impfzentren im Gespräch. Noch ist aber nicht entschieden, wo das Zentrum eingerichtet wird.

Landesweit stehen bisher zehn Standorte fest, die ersten beiden in Potsdam und Cottbus sollen im Dezember errichtet werden. Im ersten Quartal 2021 sollen weitere Impfzentren in Kyritz, Oranienburg, Prenzlau, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Elsterwerda, Luckenwalde und Brandenburg an der Havel folgen.

In Wildau befindet sich bereits ein Testzentrum

Wildau kommt als Standort in Betracht, weil sich dort bereits die zentrale Corona-Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg für die Nordregion von Dahme-Spreewald befindet. Sie wurde Mitte Oktober auf dem Gelände der Technischen Hochschule im Hochschulring 1, Haus 17, Raum 17-0025 eröffnet. Der Zugang ist nur von der Straße aus möglich. Ausgewertet werden die Tests ebenfalls in Wildau in einem speziell eingerichteten Labor der Firma Biomes, die auf dem TH-Gelände ihren Sitz hat.

In Wildau werden täglich 40 bis 50 Menschen auf Corona getestet, sagte die ärztliche Leiterin des Gesundheitszentrums Wildau, Susanne Scheiner. Die Teststelle ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag für jeweils zwei Stunden geöffnet, montags von 15 bis 17 Uhr, an den anderen Tagen von 10 bis 12 Uhr. Termine müssen online auf der Internetseite corona-test-wildau.de gebucht werden. Dort kann auch ein Fragebogen heruntergeladen werden, unter anderem mit Angaben zu Symptomen. Auf der Seite gibt es ebenfalls einen Link zum Testergebnis.

Die Ärzte entscheiden vor Ort, ob der Test von der Krankenkasse oder privat gezahlt wird. Laut Susanne Scheiner hat sich das System mit der Online-Terminbuchung bewährt. Die Abläufe sind für Patienten und Ärzte geordneter, langen Wartezeiten werden vermieden. „Dadurch schaffen wir viele Tests“, sagte Susanne Scheiner. Die Teststelle wird von niedergelassenen Ärzten aus der Region betreut, sie machen das zusätzlich zur Tätigkeit in ihren Praxen.

Die Corona-Ambulanzen am Gesundheitszentrum Wildau und im Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen gibt es nicht mehr.

Für die Impfzentren müssen große Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, in Potsdam sind es zum Beispiel die Metropolishallen, in Cottbus die Messehallen.

Königs Wusterhausen : Sind nicht für Impfzentrum angefragt worden

Die Stadt Königs Königs Wusterhausen sei bisher zum Impfzentrum nicht angefragt worden, teilte die Stadtverwaltung mit und verwies auf die Zuständigkeit des Landes. Beim Landkreis Dahme-Spreewald gab es bis Montagnachmittag noch keine Auskunft zu den möglichen Impfzentren in Königs Wusterhausen oder Wildau sowie zu Standorten, an denen sie eingerichtet werden könnten.

