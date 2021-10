Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Gefahr von Einbrüchen in Wohnungen und Häuser. Zwar sind die Zahlen in Dahme-Spreewald im vergangenen Jahr zurückgegangen, doch dürfte das vor allem an der Corona-Pandemie gelegen haben. Tipps und Beratungen der Polizei können helfen, die eigenen vier Wände einbruchssicher zu machen.