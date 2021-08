Dahme-Spreewald

Die Einschulung gehört zu den ganz besonderen Momenten im Leben, an die man sich immer wieder gern zurückerinnert. In diesem Sommer findet sie aufgrund der andauernden Corona-Pandemie erneut anders als gewohnt statt, wie bereits im Jahr zuvor.

Insgesamt 1755 Erstklässler starten im Landkreis Dahme-Spreewald am kommenden Samstag in ihre erste Schulwoche. Für die Veranstaltungen in diesem Jahr gilt es für die Grundschulen erneut gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten.

Corona-Test oder Impfnachweis erforderlich

So muss bereits vor Betreten des Geländes kontrolliert werden, ob die Besucher negativ getestet, geimpft oder genesen sind. Darüber hinaus wurden von den Grundschulen Hygienekonzepte ausgearbeitet, um die Infektionsgefahr während der Veranstaltung möglichst gering zu halten.

Daher gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht für die Besucher auf dem Gelände. Denn auch wenn der Alltag aktuell viel Normalität zulässt, ist die Corona-Pandemie noch nicht gebannt und die Zahlen steigen im Landkreis bereits seit Wochen stetig an.

Statt einer Einschulungsfeier mit allen Erstklässlern der Schule, werden auch in diesem Jahr vielerorts die ersten Klassen getrennt voneinander eingeschult. So auch an der Grundschule Wildau. Dort finden aufgrund der Vierzügigkeit am Samstag vier Einschulungen hintereinander statt. Die erste startet um 9 Uhr am Morgen und die letzte um 12 Uhr.

„Wir haben darum gebeten, dass lediglich die Eltern und Geschwisterkinder an der Veranstaltung teilnehmen“, erklärt Schulleiterin Susann Blischke. So wolle man fair gegenüber allen Familien sein und gleichzeitig für Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher sorgen. „Ich möchte da keine Experimente starten“, so Blischke weiter.

Freude über die Erstklässler ist an den Grundschulen groß

Ein Leitsystem soll zudem das Stocken auf den Wegen verhindern. „Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt die Schulleiterin, denn die Einschulung wird draußen stattfinden. Andernfalls wolle man die Veranstaltung in die Turnhalle verschieben.

„Wir freuen uns schon auf die Einschüler und die Lehrerinnen und Lehrer haben die Klassenräume bereits liebevoll eingerichtet“, so Susann Blischke weiter. Um einen kleinen feierlichen Rahmen zu schaffen werden am Samstag in Wildau Kinder der Musikschule Fröhlich aus Zeuthen das Programm unterstützen.

Testpflicht für Schüler bleibt im kommenden Schuljahr bestehen

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) legte bereits vor dem Schulstart fest, dass die Testpflicht auch im kommenden Schuljahr bestehen bleibt. An zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche müssen die Schülerinnen und Schüler eine Bescheinigung über ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen.

Schülerinnen und Schüler müssen auch im kommenden Schuljahr zweimal pro Woche Schnelltests durchführen Quelle: nal von minden GmbH/obs

Zudem soll eine Schutzphase von zwei Wochen die Ansteckungsgefahr durch Reiserückkehrer minimieren. So müssen die Kinder und Jugendlichen in den ersten 14 Tagen nach Schulbeginn eine Maske tragen. Danach gilt die Maskenpflicht für die weiterführenden Schulen, wie das MBJS bekannt gibt.

Bereitschaft für Impfungen bei Lehrern hoch

Die Bereitschaft für eine Corona-Schutzimpfung, sei nach Rücksprache der Schulleiter zudem sehr hoch bei den Lehrerinnen und Lehrern in Brandenburg. Zwischen 75 und 90 Prozent der Lehrkräfte sollen sich laut Angaben des MBJS bereits einer Impfung unterzogen haben.

Darüber hinaus betont das Bildungsministerium, dass in den Klassenzimmern nach wie vor regelmäßig gelüftet werden sollte. An der Grundschule Wildau hat man sich gegen eine Anschaffung von Luftfiltern für die Unterrichtsräume entschieden.

Bislang keine Luftfilter in den beiden Grundschulen

„Das ist sicherlich eine akzeptable Lösung für Schulen, die weniger privilegiert sind, aber für unser Haus ist es nichts“, so Schulleiterin Susann Blischke. Da die Grundschule über Räumlichkeiten mit Fenstern verfüge und ruhig gelegen sei, wolle man es beim Lüften belassen.

Draußen bleiben heißt es für viele Angehörige auch zur Einschulung in diesem Jahr. Am vergangenen Wochenende drängelten sich bereits viele vor den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch an den Brandenburger Schulen ist die Teilnehmerzahl für die Feierlichkeiten begrenzt Quelle: Jens Büttner/dpa

Auch an der Montessori Grundschule in Königs Wusterhausen wurden bisher keine Luftfilter angeschafft. Das könnte sich aber in den kommenden Monaten ändern. „Das wird sich erst nach Absprache mit unserem Träger zeigen“, sagt Schulleiterin Nicole Janetzky. Sie glaubt jedoch, dass Bedarf für die Geräte da sei.

An dieser Grundschule ist die Freude über die Einschüler ebenfalls groß. Damit die Schülerinnen und Schüler die Lehrkräfte bereits kennenlernen und die Einschulung ohne Scheu genießen können, findet die Veranstaltung hier eine Woche nach Schulbeginn statt, wie gewohnt.

„Die Eltern bekommen von uns jeweils drei Eintrittskarten und müssen dann entscheiden, an wen sie diese geben“, so Janetzky weiter. Das Hygienekonzept der Schule sieht ebenfalls ein Wegeleitsystem, Desinfektionsvorrichtungen und Kontaktlisten vor.

Nach anderthalb Jahren Schulunterricht während der Corona-Pandemie, mit vielen Herausforderungen, blicke man dennoch positiv auf das kommende Schuljahr. „Wir haben viele neue Impulse gesetzt und erarbeitete“, so die Schulleiterin.

Von Joice Saß