Dahme-Spreewald

Im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen ist das Tragen von weißen FFP2-Masken und sogenannten OP-Masken bald Pflicht. Sie sollen besser vor einer Corona-Ansteckung schützen. Apotheker in Dahme-Spreewald haben bei den besonders gefragten FFP2-Masken vorgesorgt. Die Lager sind gut gefüllt, Engpässe gibt es derzeit offenbar nicht.

„Wir haben ausreichend Masken da“, berichtet der Königs Wusterhausener Apotheker Knut Sabelus, der mehrere Apotheken in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming betreibt. Sabelus hat 300.000 FFP2-Masken geordert, rund 100.000 sind bereits verteilt worden. Die Nachfrage ist groß, immer wieder bilden sich Schlangen in den Sabelus-Apotheken. „Wir bitten die Kunden um Geduld. Wir tun unser Bestes, können Wartezeiten aber nicht vermeiden.“

Verteilung an Risikogruppen

Ein Grund für den Andrang ist, dass in den Apotheken auch die FFP2-Masken an chronisch Kranke und über 60-Jährige verteilt werden. Im Dezember gab es die Masken für diese Personengruppen kostenlos. Seit Jahresbeginn erhalten sie die FFP2-Masken mit Gutscheinen von den Krankenkassen und müssen zwei Euro zuzahlen. In den Sabelus-Apotheken entfällt die Zuzahlung. Mit dem Gutschein gibt es statt dessen noch vier Masken gratis dazu. Ein Zehner-Pack FFP2-Masken kostet hier knapp zwölf Euro.

In der Apotheke am Rathaus in Schulzendorf sind ebenfalls genügend FFP2-Masken vorrätig, wie eine Mitarbeiterin der MAZ am Mittwoch sagte. Vorgesorgt hat auch Apothekerin Sandra Heyer, Inhaberin von vier Apotheken in Königs Wusterhausen und Bestensee. Sie berichtet, dass bisher nur wenige der Berechtigten die Gutscheine erhalten haben. „Das führt bei unseren Kunden zu einer gewissen Hilflosigkeit, möchten sie doch ihre Masken abholen“, sagt Sandra Heyer. Die fälschungssicheren Coupons werden in der Bundesdruckerei erstellt machen von da aus ihren Weg zu den Krankenkassen und werden dann verschickt. „Das kann schon eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.“ Es seien aber genügend FFP2-Masken vorrätig, niemand müsse mit leeren Händen nach Hause gehen müssen.

Apothekerin Sandra Heyer mit Berechtigungsscheinen für FFP2-Masken. Quelle: Gerlinde Irmscher

In den Lindenapotheken in Niederlehme und Zernsdorf, in der Jasminapotheke Senzig und Bestwin-Apotheke in Bestensee erhalten die Berechtigten sechs Masken ohne Eigenbeteiligung oder acht Masken mit zwei Euro Selbstbeteiligung.

Schnelltest in der Apotheke

In ihren Apotheken bietet Sandra Heyer auch einen Antigenschnelltest für SARS-CoV-2 an. „Die Mitarbeiter sind speziell geschult und das Testergebnis wird im Anschluss über das Handy verschickt“, erklärt sie. Termine können telefonisch vereinbart werden.

Die FFP2-Masken gibt es auch in Drogerie-Märkten. Laut Medienberichten waren sie zuletzt dort schnell vergriffen, auch in den Onlineshops waren sie zeitweise nicht verfügbar. Versorgungsengpässe gibt es laut Bundesgesundheitsministerium in Deutschland aber nicht. Preiswerter als die FFP2-Masken sind die blauen OP-Masken, die es auch in Supermärkten gibt. Laut Apotheker Knut Sabelus sind sie aber eher für eine kurze Nutzung geeignet. Wer länger unterwegs ist, sollte deshalb eher die FFP2-Masken verwenden, empfiehlt er. Sie müssen laut Norm mehr als 94 Prozent der Partikel filtern.

Von Frank Pawlowski und Gerlinde Imrscher