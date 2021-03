Dahme-Spreewald

Städte und Gemeinden sind heute Lebensraum zahlreicher Vogel- und Fledermausarten, die ursprünglich Felslandschaften besiedelten. Die tierischen Mitbewohner leben häufig unbemerkt bei den Menschen. Spalten, Nischen und Hohlräume an Hausfassaden und unter dem Dach dienen ihnen als Lebensraum. Kirchtürme beispielsweise sind optimale Orte für Brutstätten von Turmfalken, Schleiereulen und Dohlen.

Tiere finden in Neubauten häufig keinen Platz mehr

Doch weil Neubauten immer besser abgedichtet, Altbauten saniert oder abgerissen werden, finden die Tiere oft keinen Platz mehr. „Wenn ein von Vögeln bewohntes Dach saniert wird, was nur außerhalb der Brutzeit möglich ist, müssen Ersatzmaßnahmen geschaffen werden. Das können künstliche Nischen oder Nistkästen sein“, erläutert Volker Hastädt vom Nabu Regionalverband Dahmeland. Der Fachmann verweist darauf, dass im Prinzip alle Vögel unter das Artenschutzgesetz fallen und selbst der Haussperling, besser bekannt als Spatz, durch den Brutplatzmangel bedroht sei.

Hastädt kennt einige Beispiele für gelungene „Wohngemeinschaften“ in der Region: Die Turmfalken in der Friedersdorfer, Waltersdorfer und katholischen Kirche in Königs Wusterhausen oder am Gebäude von Mercedes-Benz in Ludwigsfelde. Im Friedersdorfer Kirchturm leben zudem Dohlen. Und in den Fugen der nicht sanierten Plattenbauten in Königs Wusterhausen sind Mauersegler untergekommen.

Stadtgüter in Deutsch Wusterhausen sind vorbildlich

Die Stadtgüter Berlin in Deutsch Wusterhausen nennt Hastädt „vorbildlich für den Artenschutz“. „Wir haben dort einen Kasten für Schleiereulen angebracht, in den dann Turmfalken eingezogen sind. Das Gut erhielt auch die Plakette schwalbenfreundliches Haus“, so der Ornithologe aus Leidenschaft. Das Kiez Frauensee, wo im Stall des zugehörigen Tierparks Rauchschwalben wohnen, und die Tankstelle in Mittenwalde, unter deren Dach seit Jahren Mehlschwalben nisten, wurden wie ein Privathaus in Pätz als schwalbenfreundliche Häuser ausgezeichnet.

Schwalben wohnen seit vielen Jahren unterm Dach der Mittenwalder Tankstelle. 20 Nester backen dort. Quelle: Heidrun Voigt

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ hofft der Nabu, die Akzeptanz für die eleganten Segler und ihre Nester zu erhöhen und bestehende Quartiere zu erhalten. Volker Hastädt betont, dass es hochstrafbar sei, Schwalbennester abzuschlagen. Er fügt hinzu, dass solche Regeln natürlich auch für andere Vögel ebenso für Wespen und Hornissen gelten, die ihre Unterkünfte gern auf Dachböden bauen.

Fledermäusen sollte man den Lebensraum lassen

Die Experten für Fledermäuse im Nabu Dahmeland sind Axel Mieritz und Ilonka Schuster. „Ich habe schon in jungen Jahren Kirchtürme, Häuser und Keller nach Fledermäusen abgeklappert. Jetzt klettere ich nicht mehr in die Höhe, das überlasse ich Jüngeren“, meint die 67-jährige Naturschützerin.

Axel Mieritz ist für ein Projekt der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises verantwortlich, für das er 35 Fledermauskästen auf den Dahmewiesen in Wildau aufhängt hat. Damit sollen Ersatzquartiere geschaffen werden. „Die Möglichkeiten an Dachstühlen, Fassadenspalten, Rollladenkästen oder hinter Fensterläden werden immer weniger“, bedauert Axel Mieritz. Hausbesitzern empfiehlt er: Zuerst gucken, habe ich schon Fledermäuse. Gut sei es, ihnen dann den Lebensraum zu lassen. „Die Tiere machen nichts kaputt und der Kot ist auch nicht aggressiv. Einfach einsammeln, das ist ein Superdünger“, empfiehlt der Experte.

Nabu berät bei Sanierungen

Und wenn eine Sanierung ansteht? „Lücken und Zwischenräume einplanen. Kästen aufhängen. Am besten, man lässt sich vom Nabu beraten“, so Ilonka Schuster. Die Fachfrau sieht auch ein Problem durch die Baumfällungen. „Fledermaushöhlen sind nicht gleich sichtbar. Oft liegen sie unter der Rinde. Mit der Unteren Naturschutzbehörde hatten wir deshalb schon harte Auseinandersetzungen, weil sie eben nicht Bäume als Fledermausquartier beachten und zur Fällung freigeben“, so die engagierte Frau.

Fledermaus in einem Kasten auf den Dahmewiesen in Wildau. Quelle: Heidrun Voigt

Insgesamt 18 Fledermausarten gibt es in der Region. Zu den häufigsten gehören die Zwergfledermäuse, die zusammengefaltet in eine Streichholzschachtel passen würden, Wasserfledermäuse, Mausohrfledermäuse und Abendsegler. Auf dem Dach der Schulzendorfer Patronatskirche leben übrigens Zwergfledermäuse, das Graue und das Braune Langohr. Ihre Winterquartiere haben die Tiere unter anderem in dem Bunker an der Hermsdorfer Mühle, dem Eiskeller in den Gosener Wiesen und dem Wildkeller am Forsthaus Dubrow.

„Durch den Ausbruch von Corona sind auch die heimischen Fledermäuse in Verruf geraten. Dafür gibt es keinen Grund. Niemand braucht Angst zu haben. Unsere Fledermäuse übertragen definitiv kein Corona“, versichert Axel Mieritz. Er und Schuster betonen, dass die Nachtjäger für das Ökosystem sehr wichtig und unverzichtbar seien.

Wer mehr über Fledermäuse erfahren möchte, den laden die beiden Experten zur Batnight des Nabu im August (der Termin steht noch nicht fest) in Groß Schauen ein. Während der Fledermausnacht kann man sich über das Leben der sensiblen Flieger informieren und erfährt unter anderem, wie Gebäude fledermausfreundlich gestaltet werden können.

Von Heidrun Voigt