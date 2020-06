Dahme-Spreewald

Freie Musikschullehrer in Dahme-Spreewald bekommen künftig mehr Geld. Das hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bislang zahlt die kreisliche Musikschule Honorarsätze zwischen 18 und 29 Euro pro Stunde. Künftig sind es sechs Euro mehr.

Aufgehoben wird auch eine Unterscheidung zwischen Einzel- und Gruppenunterricht. Bislang haben Musikschullehrer für Einzelunterricht weniger Geld bekommen als für Gruppenunterricht. Das ist mit der Neuregelung passé.

Anzeige

Landkreis wäre auf dem Spitzenplatz

Mit dieser Neuregelung kommt der Landkreis den Honorarkräften entgegen, deren Honorar seit vier Jahren nicht mehr angehoben wurde. Vor allem aber passt er seine Zahlungen dem Standard an, der in manchen umliegenden Landkreisen schon länger gezahlt wird, was dazu führt, dass es zuletzt zunehmend schwerer geworden ist, neue Musikschullehrer zu gewinnen oder die bisherigen auch nur an der kreiseigenen Musikschule zu halten. Mit den neuen Sätzen hingegen wäre der Landkreis nach Auskunft des Kreises im Vergleich zu den umliegenden Landkreisen und dem Land Berlin auf dem Spitzenplatz.

Weitere MAZ+ Artikel

Den Konkurrenzkampf mit den Umliegenden Kreisen, speziell mit Berlin, müsse man aufnehmen, heißt es in der Begründung. Zumal es etwa in Berlin auch zahlreiche Musikschulen gibt, die Personal suchen und Festanstellungen mit Sonderzahlungen und Absicherung im Krankheitsfall anbieten – etwas, das freie Honorarkräfte so nicht haben.

Gebührenanhebung verschoben

Überdies sei in den letzten Jahren in Dahme-Spreewald der Einkommensunterschied zwischen Festangestellten Musikschullehrern und Honorarkräften zu groß geworden, so dass eine Gleichstellung nicht mehr gewährleistet sei. Dabei seien die Honorarkräfte für einen Großteil der Programme der Musikschule zuständig und prägen damit auch die Außenwirkung der kreislichen Musikschule. Von den Honorarkräften selbst gebe es ebenfalls vermehrt die Forderung, das Honorar anzupassen, weil die Lebenshaltungskosten steigen.

Eigentlich wollte der Landkreis in diesem Zusammenhang auch gleich die Gebühren anheben. In Zeiten von Corona, wo über Wochen kein Präsenzunterricht stattfand, werde man davon aber Abstand nehmen, sagte Vize-Landrätin und Schuldezernentin Susanne Rieckhof. „Perspektivisch müssen wir es machen. Zum jetzigen Zeitpunkt fände ich es aber nicht opportun“, so Rieckhof.

Schulze ( CDU ): Vergleichbarkeit muss gewahrt bleiben

CDU-Fraktionschef Olaf Schulze unterstützte den Ansatz, betonte aber, dass die Gebühren für den Unterricht tatsächlich in absehbarer Zeit angehoben werden müssten. Das habe nicht nur Kostengründe. Man müsse auch eine Wettbewerbsgleichheit mit den privaten Musikschulen herstellen. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen.

Die Musikschule des Landkreises bieten in Königs Wusterhausen in den Kavalierhäusern Unterricht an. Teile sollen auf den Bildungscampus auf dem Funkerberg ziehen.

Von Oliver Fischer