An einem entspannten Sonntag oder freien Vormittag gehört es für viele einfach dazu: bei einem ausgiebigen Frühstück die Seele baumeln lassen. Wir haben die besten Cafés und Lokale in Königs Wusterhausen, Wildau, Schönefeld und Bestensee ausfindig gemacht, in denen man mit Freunden und Familie bei Brunch- und Frühstücksangeboten genüsslich schlemmen kann.